Mãe e empresária: saiba 5 curiosidades sobre a intimidade de Virginia Fonseca

Sucesso na TV e internet, Virginia Fonseca tem se tornado cada vez mais admirada pelos brasileiros. Confira a lista de curiosidades envolvendo a loira

Virginia Fonseca segue sendo uma das influenciadoras mais famosas do Brasil. Casada com o cantor Zé Felipe, a artista tem uma legião de fãs que adoram acompanhar cada detalhe de sua vida, a qual desde a adolescência ela faz questão de compartilhar tudo nas redes sociais.

Atualmente contratada do SBT, a loira tem se destacado cada vez mais e mostrado o quanto pode ter um futuro brilhante na televisão brasileira. Divertida e disposta a sempre trazer novidades para os fãs, Virginia tem conquistado novos grupos de admiradores. Por conta disso, a CARAS Brasil reuniu cinco curiosidades envolvendo a vida da beldade.

NASCEU EM OUTRO PAÍS

Fruto do relacionamento da brasileira Maria Margareth Pimenta Serrão e do luso-americano Mário Constantino Serrão, Virginia nasceu nos Estados Unidos e apenas deixou o país aos 17 anos, quando foi morar em Portugal.

ESCOLA PÚBLICA

Apesar de sempre ter mostrado uma vida de luxo e glamour, Virginia já chegou a estudar em uma escola pública brasileira. Antes de se mudar para a Europa, ela estudou da oitava série ao segundo ano em uma escola pública de Minas Gerais. Ela também precisou fazer supletivo para conseguir concluir o ensino médio.

Leia também: Virginia Fonseca exibe barriguinha de grávida: "Entramos no sétimo mês"

TÉRMINO POLÊMICO

Antes de se casar com Zé Felipe, a loira vivenciou uma baita polêmica ao terminar o namoro com o também youtuber Rezende. O romance chegou ao fim em 2020 e provocou uma onda de vídeos falando do assunto. Nas redes sociais, muitos internautas repercutiram o caso.

BASE À PROVA D'ÁGUA

Em 2021, Virginia se tornou um dos grandes virais do ano após investir no ramo dos cosméticos. Na época, ela divulgou sua própria base de maquiagem e acabou não agradando muitas pessoas, inclusive os fãs. Mas apesar de ser alvo de críticas de muitos especialistas, o produto acabou fazendo sucesso por gerar curiosidade se realmente era tão ruim como falam.

INVESTIU NA MÚSICA

Depois de servir de musa inspiradora de Zé Felipe em diversas canções, Virginia se arriscou no ramo musical em 2022. Em parceria com o maridão, ela lançou a música Tranquila, mas acabou não rendendo muitos elogios. Segundo a famosa, ela só aceitou o convite porque o esposo insistiu bastante.