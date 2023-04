Mãe dos quíntuplos capixabas fala sobre morte do marido: ''4% dos casos''

Pela primeira vez, mãe dos quíntuplos capixabas se pronuncia na rede social sobre o falecimento do marido

A mãe dos Quíntuplos Capixabas, Mariana Mazeli, pronunciou-se pela primeira em sua rede social desde a morte do marido, Jayme Reisen, na noite de quarta-feira, 19. Neste domingo, 23, a influenciadora contou em seus stories no Instagram como está se sentindo após a partida do esposo, que lutava contra um câncer desde abril do ano passado.

Abalada, mas segurando as lágrimas a pedido do falecido, a mãe das crianças desabafou sobre a difícil situação que está vivendo. "Estava esperando o melhor momento para vir aqui falar com vocês, esses dias, não está sendo nada fácil, mas um coisa que tá me ajudando muito é deus [...]", falou como está tendo forças.

Em seguida, Mariana contou que eles fizeram de tudo para salvá-lo, tentando tratamentos inéditos. "Não teve, tudo o que a gente podia fazer, tanto de doação de amor, quanto de orações, o Jayme recebeu milhares de orações pelo mundo todo [...] Em março, ele foi pro hospital com suspeita, em abril, veio o diagnóstico, então assim, meu aniversário do ano passado foi um caos, foi muito triste, lembro que tava no hospital sozinha quando os médicos vieram conversar comigo e me mostraram, gente, era uma massa gigantesca na barriga aquilo tudo era um câncer quase desmaiei, fiquei muito mal, ai depois vem a fase aceitação, depois vem a fase de correr atrás", falou.

"Na medicina, foi feito de tudo que vocês imaginarem, esgotou todas a vias de tratamento aqui no Espírito Santo, em São Paulo, ele era consultado, teve a oportunidade de participar de um estudo, com medicamentos que nem foram aprovados no Brasil e não deu certo, mesmo assim o câncer continuou ali, muito difícil", contou que ele teve a oportunidade se tratar nos melhores hospitais do país.

A empresária falou sobre o marido ter feito o cart cell, tratamento de milhões, pago com a ajuda de milhares de internautas que doaram na vaquinha da família. "O Jayme foi um dos primeiros brasileiros a receber o cart cell, pra vocês terem ideia e a gente conseguiu aquele dinheiro surreal, vocês foram demais trouxeram muita esperançapra gente, o Jayme acreditou até o fim que ele ia conseguir se curar e eu acreditava também", disse sobre acreditarem na cura.

"Gente, o que aconteceu com o Jayme acontece em 4% dos casos, o caso do Jayme estava sendo um desafio para todos, então o que tento entender com isso tudo: que era hora dele, por mais que difícil que isso me doa na alma", desabafou.

"Os médicos vinham conversando comigo, quando acabavam de falar tudo eu entendia que era grave, mas eu pedia a deus: cura meu marido, acreditava num milagre, que ia ficar bom, surpreender a todos, mandei fazer faixa, porque no dia 31 de março teve alta, só no domingo voltou pro hospital, no dia 2 de abril ele voltou muito mal com pressão baixa", relembrou os últimos dias do amado na UTI.

Mariana ficou por 12 anos com Jayme, com quem teve cinco filhos em uma única gestação. A família ficou mais conhecida ao participar de uma reality no Discovery+, o Quintuplicou.

