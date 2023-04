Mãe dos quíntuplos capixabas conta para os filhos sobre a morte do pai: ''Reações diversas''

Abalada, mãe dos quíntuplos capixabas conta como revelou para os filhos o falecimento do pai

Após uma semana do falecimento do marido, a mãe dos Quíntuplos Capixabas se pronunciou nesta quinta-feira, 27, contando que revelou para os filhos que o pai morreu. Mariana Mazeli resolveu falar da sua maneira que Jayme Reisen não voltaria mais para casa. De início, ela queria falar para os cinco filhos com ajuda profissional, mas acabou avisando-os de seu jeito.

Um dia depois do sepultamento do empresário, de 40 anos, que lutou por um ano contra um câncer severo, a influenciadora reuniu os pequenos para explicar que o papai não estaria mais com eles.

"Gente, eu nem preciso falar pra vocês que tá um vazio gigante, um buraco enorme, todos os dias eu to tentando, to sem vontade de fazer as coisas, mas eu to tentando manter a rotina das crianças, até porque é uma coisa que me ajuda muito, cuidar deles", começou dizendo como está se sentindo.

Em seguida falou como tudo aconteceu: "Eu ia procurar ajuda profissional, só que eu agi muito pelo meu coração, o que meu coração tava mandando falar, na sexta-feira foi o sepultamento, nesse dia o Jayme [filho] foi dormir pedindo pro papai do céu curar logo o papai pra ele voltar logo pra casa, gente, não é justo ele achar todos os dias que o pai dele vai voltar pra casa", comentou sobre a situação.

"No sábado de manhã acordei, coloquei eles sentadinho no sofá, contei que o papai tava com grande dodói na barriga, que ele precisava muito de sarar e que só o papai do céu tinha o poder de curar esse dodói, então o papai do céu levou pra morar com ele, aí perguntou se não ia mais voltar, 'não a gente vai morar aqui eu você a vovó seus irmãos'", contou o que disse para os herdeiros.

Cada criança teve uma reação. Jayme, que leva o nome do pai, aceitou melhor dizendo que ele havia virado uma estrela. Benício chorou muito, inclusive, Mariana contou que ele chorou muito no dia que o pai partiu e no momento da morte. Uma filha a mordeu, outra desconversou e outra pediu pelo tio.

"Tá muito difícil, porque eles tão sentindo muita falta do pai, o Jayme foi um pai maravilhoso, sempre foi muito cuidadoso e o Jayme deixou muito amor no coração deles... Eu procuro não falar do pai com tristeza, chorando, quer ver foto, eu mostro, sempre com ar de alegria, só falo quando me perguntam", compartilhou o que anda fazendo.

Morre aos 40 anos o pai dos quíntuplos capixabas

Morreu nesta quarta-feira (19) o comerciante Jayme Reisen. Ele ficou conhecido em todo o Brasil após ser pai de cinco filhos de uma única gestação. Os bebês nasceram no Espírito Santo e ficaram conhecidos como "quíntuplos capixabas".

Ele tinha apenas 40 anos e morreu após lutar bravamente contra um câncer. A notícia foi revelada pela esposa do empresário que desabafou nas redes sociais. "Venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem numa passagem serena e tranquila, onde ele finalmente descansou nos braços do nosso senhor Jesus Cristo", disse ela.

Nos últimos meses, a luta do empresário foi acompanhada por mais de 600 mil pessoas. "Ele lutou como um verdadeiro guerreiro, uma fortaleza como sempre foi. Desde a descoberta ele foi cercado de muito amor, teve acesso aos melhores tratamentos e médicos desse país. Fizemos tudo o que poderíamos fazer", disse ela.

Ao final, ela ainda reiterou que vai seguir em pé para cuidar dos cinco filhos. "Nossa história foi uma linda história de amor e levarei para sempre em meu coração, na certeza de que um dia iremos nos encontrar novamente. Obrigado pelos nossos filhos, são eles que irão ser o meu combustível para seguir em frente, com muita fé em Deus e esperança de dias melhores", disse.

