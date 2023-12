Mãe do filho de Kayky Brito reaparece e diz: ‘Vida virou de perna pro ar’

Mãe do filho de Kayky Brito, Tamara Dalcanale fala sobre nova fase na vida ao voltar para as redes sociais após o ator ter sido atropelado

A jornalista Tamara Dalcanale, que é mãe do filho do ator Kayky Brito, voltou às redes sociais após uma pausa de cerca de três meses. Ela se afastou da internet após o ator ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro em setembro deste ano. Agora, ela contou que vai retomar sua rotina de posts e está em uma nova fase na vida.

Na tarde desta terça-feira, 12, ela gravou um vídeo enquanto observava seus três filhos brincando no parquinho do prédio e refletiu sobre sua vida.

"Hoje, depois de mais de três meses que a minha vida virou de perna pro ar, eu começo a ficar um pouco mais à vontade de voltar a movimentar o Instagram. Muita coisa aconteceu, muita coisa ainda segue acontecendo e eu precisei desse tempo para mim. Tentei entender um pouco tudo isso que estava acontecendo. Independente de qualquer coisa, eu preciso seguir, por mim e pelas minhas três pessoinhas, que dependem totalmente de mim. Sem eles, nada faz sentido. E, com isso, é preciso fazer acontecer. Tudo isso precisa acontecer. Eu queria dizer que, a partir de hoje, eu vou voltar a postar mais coisas do meu dia a dia, da minha vida, das coisas que eu acredito e que fazem sentido para mim, pro meu espírito. Que assim a gente possa se conectar ainda mais”, disse ela.

Vale lembrar que Tamara e Kayky ainda não revelaram qual é o status do relacionamento deles. Depois do acidente do ator, os colunistas informaram que eles podem ter se separado. Porém, os dois ainda não confirmaram ou negaram os rumores de separação.

Tamara e Kayky apareceram juntos no aniversário do filho

O ator Kayky Brito apareceu sorridente nas redes sociais em uma nova aparição. Ele está em fase de recuperação após ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro no início do mês de setembro deste ano. Agora, ele mostrou a primeira foto com o filho, Kael, e a mãe do bebê, Tamara Dalcanale, nas redes sociais.

O artista ficou algumas semanas sem aparecer no Instagram e voltou com um post para celebrar o aniversário do seu filho. O menino completou 2 anos de idade e comemorou em uma festa intimista ao lado do pai e da mãe em Curitiba, onde mora com a mãe.

Na legenda, Kayky contou que recebeu autorização dos médicos para viajar para reencontrar seu filho e está indo bem em sua recuperação. "Oi amigos!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.