Mãe de Yasmin Brunet manda mensagem de apoio para a filha: "Fica firme"

Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, manda mensagem de apoio para sua filha nas redes sociais e deseja boa sorte em sua jornada no BBB 24; confira!

A modelo Yasmin Brunet está recebendo todo o apoio de sua família em sua jornada no BBB 24, reality show da Globo. Nesta terça-feira, 9, a sister recebeu uma mensagem especial de sua mãe, a empresária e atriz Luiza Brunet, nas redes sociais.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Luiza apareceu ao lado de seu filho, Antonio Brunet, e a namorada dele, e mandou boas vibrações para sua filha no programa. "Boa sorte na sua edição do BBB 24, nós estamos super animados por você. Nós vamos assistir 24 horas", disse a artista, que foi complementada por sua nora. "Todos os dias, pelo amor de Deus. A gente já tá morrendo de saudades de você", disse ela.

Antonio ainda também mostrou apoio à irmã. "Você vai ter muita sorte nas provas, vai ganhar tudo!", disparou ele. Por fim, Luiza ainda acrescentou à sua mensagem: "Se dedique o máximo que puder, se cuide bastante e olha, representa a gente lá. A família tá torcendo demais por você".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Brunet 🧿 (@luizabrunetoficial)

Fernanda debocha de participantes mulheres do Camarote

Nesta tarde de terça-feira, 9, Fernanda, participante do grupo Pipoca do BBB 24, deu o que falar com uma de suas conversas no reality show. Isso porque ela debochou das participantes mulheres do grupo Camarote enquanto discutia sobre o jogo com outros colegas.

Ao conversar sobre os grupos que estão aliados para a votação da semana, Fernanda comentou que as participantes famosas do programa estão unidas no jogo. No entanto, o termo escolhido para retratá-las saiu em tom de deboche. "Das artistas? Total. As meninas também estão [fechadas], as artistinhas", disse a confeiteira.

Por fim, ela ainda chegou a questionar a fama das mulheres do Camarote. "Elas são celebridades? Eu não sei", disparou Fernanda. Vale lembrar que a modelo Yasmin Brunet, a influenciadora digital Vanessa Lopes e a cantora Wanessa Camargo.