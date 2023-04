Mãe de Virginia Fonseca faz tatuagem para as netas e influenciadora reage: “Não!”

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca impressiona a filha ao mostrar a homenagem que fez para as netas; veja

Na noite desta quarta-feira, 05, Margareth Serrão (60) exibiu a segunda tatuagem que fez em sua vida. Durante o processo, Virginia Fonseca (24) registrou o momento e mostrou que a mãe ficou empolgada com os desenhos que escolheu. "Para quem falava que não permitia tatuagem, já está com duas", entregou a filha.

A avó de Maria Alice (01) e Maria Flor, de apenas 05 meses, retocou a tatuagem em homenagem à caçulinha, e sem pensar duas vezes aumentou a coleção incluindo logo abaixo o nome e data de nascimento da neta primogênita.

Com sorriso no rosto, Margara, como é carinhosamente chamada por Zé Felipe (24), brincou dizendo que ainda tem espaço de sobra no braço para incluir o nome de mais netinhos, se referindo aos futuros herdeiros de Virginia. "Com certeza vai vir um em 2023 e outro em 2024. É um neto por ano!", disse ela.

Vale lembrar que recentemente Virginia Fonseca passou por alguns procedimentos para cobrir a tatuagem que fez para o ex-namorado, Rezende.

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia Fonseca xinga Evaristo Costa: "Você é um palhaço"

Após polêmica com Evaristo Costa, a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão ficou revoltada e decidiu sair em defesa da filha nas redes sociais.

A mãe, indignada, soltou o verbo nos stories: "Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu vou te falar. Tem gente que é tão ordinária que levanta e fala assim, ‘de quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou fala mal?’. Esse tal de Evaristo Costa, Evaristo b*sta, tem coragem de falar isso da Virginia. Uma super mãe. Uma mulher que trabalha, da conta do trabalho. Excelente esposa, excelente mãe.

"Você não sabe de nada cara, você não convive com ela. Como você tem coragem de fazer um comentário tão idiota? Diz que é estudado para jornalismo, diz que é jornalista. Não meu filho, você é um palhaço idiota. Como você tem coragem de falar mal dela assim se você não sabe da vida dela? Eu sei pra quê. Pra ganhar biscoito, não tem como ganhar (dinheiro). Pra fazer ibope", disse Margareth, revoltada.