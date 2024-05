Mãe de Virginia Fonseca fala sobre relação de amizade com Leonardo

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão abriu o coração e contou como se sente fazendo parte da família do cantor Leonardo

Mãe da influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão abriu o coração e falou um pouco sobre a alegria em ter entrado para a família do cantor Leonardo, sogro de sua filha. Em entrevista à Quem, ela contou como é a relação entre eles e não poupou elogios ao pai de Zé Felipe.

"Nossa relação é maravilhosa. Além de sermos avós, ele é sogro da minha filha, eu sou sogra do filho dele. E ele é meu ídolo! Eu sou apaixonada pelo Leonardo cantor. Leonardo como pessoa, como amigo, é muito maravilhosa a nossa relação", declarou Margareth, confessando que não consegue fingir costume em possuir uma amizade com o artista.

"É a coisa mais engraçada do mundo. A ficha nunca cai. A ficha nunca caiu de ter uma uma relação de amizade com o meu ídolo. Eu sou fã, mas tem a nossa convivência do dia a dia, nós somos amigos. Então tem que saber separar isso de amigo e ídolo", explicou a mãe de Virginia Fonseca. Na noite de quinta-feira, 23, Margareth Serrão marcou presença na gravação de DVD da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, realizada em Goiânia.

Além de prestigiar as gêmeas, a mãe de Virginia também aplaudiu a participação do cantor Leonardo no novo projeto das artistas. Outros grandes nomes da música como Bruno e Marrone, Murilo Huff e Amado Batista também subiram ao palco.

Zé Felipe diz o que pensa sobre o programa de Virginia no SBT

O cantor Zé Felipe falou o que pensa de Virginia Fonseca como apresentadora de televisão. Comandando o Sabadou, no SBT, a influenciadora digital teve a opinião do esposo compartilhada nesta quinta-feira, 23, nos stories da rede social.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, o filho de Leonardo com Poliana Rocha resolveu falar o que acha da mãe de suas filhas na telinha. Orgulhoso de sua amada, o artista enalteceu o trabalho de sua companheira e a encheu de elogios.

"Cara, tô feliz demais, tô feliz demais, acho que a Virginia é uma comunicadora, que dispensa comentários, acho ela muito, muito fod* e que ela venha do jeito que ela fala, o carisma, a interação dela com o público, acho muito fod* e cara, foi no primeiro programa, tava a família lá e parecia já que ela tinha um ano de programa, do jeito que ela olhava pra câmera e que ela falava, então admiração mil", enalteceu a amada.