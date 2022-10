Mãe de Susana Naspolini diz que Julia estava com a mãe na hora da morte

Filha de Susana Naspolini estava com a mãe na hora de sua morte: 'De mãos dadas'

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 10h28

A mãe da repórter Susana Naspolini, Dona Maria, esteve no velório da filha nesta quinta-feira, 27, e contou para a imprensa sobre o momento da morte da jornalista – que faleceu em decorrência das complicações de um câncer na bacia. Ela contou que a neta, Julia, de 16 anos, estava com a mãe na hora de sua morte.

"Ela ficou muito aturdida, muito agitada. Perdidinha, porque ela acompanhou a mãe no leito. Ela deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo. E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana", disse ela, segundo o site UOL.

Então, a senhora relembrou a reação da neta. "Quando ela viu que a mãe tinha falecido, disse: 'É, pessoal, vamos resolver os problemas agora'. Levantou e começou a ajudar todo mundo a fazer o que precisava. E ficou ativa nessa atividade. Porque tinham muitas coisas para resolver no hospital. Ela ajudou muito, está aguentando bem. Claro que é uma adolescente, mas acredito muito em milagres. Ela tem muita fé e eu também. A Susana deu esse exemplo para ela. E acho que ela vai ser bem sustentada por esse fé e vai ser bem encaminhada na vida. Porque o legado da Susana para ela foi esse e ela está muito disposta a segui-lo", afirmou.

Vale lembrar que Julia também já perdeu o pai, o narrador esportivo Mauricio Torres, que faleceu quando ela tinha 8 anos.

A notícia da morte de Susana Naspolini

Susana Naspolini faleceu aos 49 anos e a filha dela, Julia, deu a notícia nas redes sociais.

“Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que enho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem no perfil da mãe.

Ao longo de sua vida, Susana lutou contra diferentes tipos de câncer. O último deles, na bacia, evoluiu para metástase e ela ficou em estado grave no hospital.