Mãe de Paloma Duarte surge em clique encantador com o neto

Nas redes sociais, a atriz Paloma Duarte mostrou um clique encantador da mãe, Débora Duarte, com seu filho, Antônio

A atriz Paloma Duarteencantou os seguidores das redes sociais ao dividir alguns cliques fofos de sua mãe, a atriz Débora Duarte, com o neto, Antônio, de sete anos. O menino é fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Ferrari.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta segunda-feira, 11, a veterana e o garoto aparecem deitados, ao lado de alguns livros, e a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Excessos de gostosuras", afirmou Paloma na legenda da publicação.

Os internautas amaram os cliques e encheram os comentários de mensagens fofas. "Amor de vó e neto é tão puro. Saudades dos meus avós", disse uma seguidora. "Coisa linda", escreveu outra. "Que amor", se derreteu uma fã. "Nada melhor que a relação de vovó e netinho", afirmou mais uma.

Além de Antônio, Paloma também é mãe de Maria Luiza, de sua relação com o cantor Renato Lui, com quem ficou casada de 1993 a 1995, e da atriz Ana Clara Winter, com o ator Marcos Winter. Os dois ficaram juntos de 1997 a 2003.

Ela, vale lembrar, está longe das telinhas desde o fim da novela Além da Ilusão (2022), da TV Globo, em que interpretava a personagem Heloísa Camargo, filha de Afonso (Lima Duarte) e irmã mais nova de Violeta (Malu Galli). No folhetim, ela era uma mulher amarga e desiludida, que sofria muito após a separação de sua filha orquestrada pelo próprio pai.

Confira a postagem:

Boa forma de Paloma Duarte rouba a cena em foto

A atriz Paloma Duarte aproveitou o dia de sol em sua casa no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A beldade apareceu em uma selfie apenas de biquíni e saída de praia na frente do espelho. Na foto, ela deixou à mostra sua boa forma, com direito a barriga reta e pernas torneadas. Além disso, ela mandou um beijinho para os fãs enquanto fazia sua pose para a selfie.