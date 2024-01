Mãe de Nicolas Prattes torce por affair com Sabrina Sato, diz jornal

Parece que os rumores de affair entre Nicolas Prattes e Sabrina Sato ganhou uma torcida especial da mãe dele. Confira o que está sendo dito

Os rumores envolvendo a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes ganharam um novo capítulo. Desta vez, parece que a mãe dele, a atriz Giselle Prattes está na torcida para que eles engatem um romance, informou o Jornal Extra.

De acordo com a publicação, pessoas próximas a Giselle contaram que ela aposta no relacionamento e que adora Sabrina. Inclusive, as duas se seguem nas redes sociais e são da mesma geração, já que Sato tem 42 anos e a mãe do ator tem 43 anos. Outra fonte do jornal ainda contou que ele é discreto com sua vida pessoal, mas se dá bem com todo mundo que rodeia a apresentadora.

Nos últimos dias, o colunista Matheus Baldi informou que Sabrina e Nicolas estaria se conhecendo melhor. Agora, o colunista Leo Dias contou que eles foram vistos conversando na área da piscina do hotel Copacabana Palace no último final de semana.

Dias contou que eles demonstravam naturalidade na conversa e o rapaz até brincou com Zoe, que é a filha dela. No entanto, os dois não demonstraram intimidade. De acordo com o site PapelPop, a equipe de Sato informou que os rumores de affair não procedem.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão solteiros. Ela não assume um relacionamento desde que se separou de Duda Nagle, em março de 20223. Por sua vez, Nicolas não vive um namoro publicamente desde que separou no final de 2023.

Nicolas Prattes explica som em programa de TV

O ator Nicolas Prattes viu o seu nome viralizar na internet por um motivo inusitado na manhã desta terça-feira, 26. Isso porque um som suspeito chamou a atenção dos telespectadores do programa Encontro, da Globo. Ele participou da atração matinal e um barulho de notificação vazou no áudio do programa e os internautas logo começaram a questionar que som era aquele.

Inclusive, alguns internautas apontaram que poderia ser o mesmo som de um aplicativo de um relacionamentos. Com a repercussão, o artista tratou de ir em busca de uma resposta.

Nas redes sociais, Nicolas Prattes contou que questionou a produção do programa sobre o barulho. “Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele! Um ano novo de muito amor e saúde pra gente! Beijos em suas famílias”, disse ele no Twitter, e ainda compartilhou o áudio que recebeu da produção.

A produção do Encontro revelou que o som de notificação era de uma pessoa desconhecida pedindo para entrar na chamada de vídeo. “Fica tranquilo, querido, não era o seu mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou para você. Devia ser hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara ficava pedindo autorização, sabe? E a gente ficava negando, ficava negando, e aí fazia aquele barulhinho. Algum enxerido aqui tentando derrubar a gente, mas não conseguiu! Fica tranquilo, não era do seu celular, não. Beijo”, dizia a voz.