Mãe de Luisa Sonza se pronuncia após filha ser traída: "Não te derruba, te fortalece"

Mãe de Luisa Sonza se pronuncia em mensagem comovente; veja o que ela disse

Mãe de Luisa Sonza, a empresária Eliane Gerloff mandou um recado comovente para a filha que foi exibido nesta quarta-feira, 20, durante o Mais Você. Logo após a cantora revelar ao vivo que foi traída, o programa exibiu um vídeo emocionante.

"Sabe aquela frase, o que não te derruba, te fortalece? Cada desafio, cada momento da sua vida, quando eu acho que você não vai se levantar, você ressurge e se torna ainda mais forte", declarou.

A mãe da artista seguiu reiterando seu orgulho. "Eu quero expressar o orgulho enorme que eu tenho de você. Não só da cantora, mas da mulher, da filha que você é. Você vencer e chegar onde chegou, me enche de orgulho. Não é só uma vitória sua, é uma vitória nossa", declarou.

Ao final, Eliane Gerloff ainda deixou claro que sempre vai apoiar a herdeira, mesmo nos momentos mais importantes. "Eu quero te dizer que vou estar sempre aqui pra te dar colo, fazer chimarrão, te ouvir e acolher", disse ela emocionada.

Luisa Sonza revelou o fim do namoro com Chico Veiga nesta quarta-feira, 20. Ao vivo durante o programa, ela relatou detalhes sobre a dor de ser traída . "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe”, disse ela, e completou: "A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até s questiona da sua capacidade de discernimento”.

Namoro de Luisa Sonza e Chico estava em crise

Há poucos dias, os rumores de crise no namoro de Luisa Sonza e Chico começaram a circular pela internet. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam brigando muito, atitude que estaria prejudicando a artista em sua vida profissional que está bombando após o lançamento de seu novo álbum.

O jornalista afirma que ele é muito discreto e tímido e não gostou do excesso de exposição de sua vida pessoal. Ele gostaria de seguir sua vida de anônimo - antes, ele era conhecido apenas em um círculo muito restrito e levava uma vida normal.