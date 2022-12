Mãe de Luana Piovani rebate internauta que falou de sua filha

Mãe de Luana Piovani responde seguidor que falou sobre o comentário da filha com o ex-marido, Pedro Scooby

Mãe da atriz Luana Piovani, Francis Piovani defendeu a filha ao ver o comentário de um internauta sobre a repercussão de um comentário da filha sobre o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Em seu perfil no Instagram, ela foi surpreendido com um internauta falando de sua filha e resolveu responder.

O internauta escreveu: “Dá um toque na sua filha, aí. A filha do Pedro acabou de nascer e ela com essa loucura na internet aí”. Então, a mãe de Piovani respondeu: “Vamos lá. Primeiro, não sou moleque de recados. Segundo, não aceito ordens (tente usar 'eu sugiro'). Terceiro, o que tem o c* com a calça? Ser pai mais uma vez dá direito a quê? E, por fim, página que não expõe nada é porque tem telhado de vidro... Cuida da sua vida, que da vida dela, ela cuida. Eu mal dou conta da minha. Aliás, Deus deu uma vida para cada um cuidar de si”.

Vale lembrar que Luana Piovani reclamou de quando Pedro Scooby deu um celular para cada um dos três filhos. O assunto teve repercussão na internet e ele contou que não iria resolver os problemas de família na internet.

Luana Piovani fala sobre a decisão de expôr a relação com o ex-marido

Após a repercussão de sua alfinetada no ex-marido, Pedro Scooby, Luana Piovani voltou a se pronunciar e explicou a sua decisão de falar sobre os problemas familiares na internet. "Eu faço porque funciona! Porque passar vergonha "em praça pública" leonino não quer. Tanto funciona que funcionou. Claro que é pra "inglês ver" porque nunca checará ou se importará com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa", disse ela sobre ter reclamado dele não monitorar o que as crianças consomem online.

"Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício meu em nome deles. Eu no primeiro filho (nos outros 2 depois também) queria paz. Quando soube da condição então não acreditei que anda assim queriam 3 crianças em casa. Mas essa foi a escolha DELES. Eu mais uma vez corte na carne e deixei ir", disse.

Luana Piovani então reclamou da maneira como Scooby a trata. "Ele deveria ser gentil comigo, estou sem dormir direito por causa desse parto tem 3 dias, mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me responde? Claro que nao. Consideração por mim nunca existiu. Liguei pra falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: vai querer mandar na minha casa? E aí se deu a sequência de grosseria até a desligada de telefone na minha cara. Assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele, mas fingir gratidão só funciona no BBB. Foi ele que fez questão de dizer a todos que o presente de Natal da esposa era o filho que ela esperava. No meu tempo, mulher dá a luz e ganha presente, sejam abraços flores, declarações de amor, joia", escreveu.