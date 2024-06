Mãe de Luana Piovani rebate críticas sobre sua aparência: "Pessoa rasa"

Mãe de Luana Piovani, Francis Piovani usou as redes sociais para responder às críticas que tem recebido após apoiar a filha em confusão com Neymar

Nesta quinta-feira, 6, a mãe de Luana Piovani, Francis Piovani, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após defender a filha no conflito com Neymar Jr. A advogada expôs uma mensagem que falava de sua aparência em seu perfil oficial no Instagram.

"Uma velha e, por sinal, muito mal acabada. Ser velha não é defeito, mas ter aparência de quem já foi enterrada há anos, isso já é desrespeito", disse um internauta na rede social. E Francis respondeu a ofensa: "Perda de tempo... Perfil falso, pessoa rasa, minha auto estima vai bem, obrigada. Gosto do que vejo no espelho e aplaudo o que vejo no interior", escreveu.

A influenciadora decidiu apoiar Piovani na disputa contra Neymar, usando seu perfil nas redes sociais para explicar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias do Nordeste. O assunto se tornou viral devido às críticas de Luana à medida e aos influenciadores, como o camisa 10 da Seleção, que apoiam o projeto.

"Como é interessante e impactante a maneira como as pessoas não têm razão e tem um vocabulário muito pobre, elas se tornam misóginas, chamam as pessoas de 'velha', 'mal amada'. Isso é falta de argumentação. Não sei porque o senhor Neymar ficou tão revoltado. Era só ele dizer que não ia fazer esse resort, mas ele vem e ofende a Luana", declarou em uma publicação no Instagram.

A advogada ainda criticou a aclamação pública ao atleta quanto à criação dos filhos, Davi Lucca, de 12 anos de idade, e Mavie, de 8 meses. "A gente fica sabendo de coisas pela internet. Falam da pensão que ele dá, que é uma fortuna, mas que para ele não é nada. Para ele, é dinheiro de gorjeta. Se filhos fossem boletos, os dele estão bem assessorados. Mas ser pai é mais que isso. Não queri dizer que ele não seja, porque eu não sei mesmo. Mas o cerne da questão: é possível alguém, em são consciência, que veio da periferia, de uma família pobre, querer privatizar praia. Eu convido o senhor Neymar a juntar forças com seus fãs para assinar a petição para não privatizar as praias", finalizou.

Entenda a confusão entre Luana Piovani e Neymar Jr.

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um discurso contra o jogador de futebol Neymar Jr nos stories do Instagram. Tudo começou quando ela criticou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

Neymar Jr não gostou das críticas feitas por Luana Piovani e decidiu respondê-la nas redes sociais. No último dia 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram e atacou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby. Confira!