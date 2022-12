Mãe de Lexa diz que torce para reconciliação da filha com Mc Guimê

Darlin Ferrattry, ex-sogra de Mc Guimê, quer que ele e Lexa reatem casamento de sete anos

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, expressou sua vontade ao comentar um post de Instagram. Ela afirmou querer que a filha reate o casamento de 7 anos com Mc Guimê.

O casal terminou o relacionamento no fim de outubro, no entanto, vivem em contato e a cantora já foi até mesmo no show dele e subiu ao palco para dar uma palinha.

Usando sua conta nas redes sociais, a mãe de Lexa escreveu: "Na torcida por vocês. E não nego para ninguém que meu coração reza por vocês dois juntos. Amo vocês". A mãe dela não é a única a querer a volta dos dois, sendo que os fãs pedem pela reconciliação deles.

Mc Guimê falou sobre reconciliação com Lexa

À 'Quem', o cantor falou sobre a relação com a ex e não descartou uma volta. "Eu tenho muito amor, carinho e respeito pela Lexa. O que eu vivi com ela todos esses anos que a gente ficou casado, não vivi com nenhuma mulher. Nunca amei nenhuma mulher como ela. Hoje, infelizmente, a gente não está mais junto por causa de situações da vida. Casamento não é algo fácil de lidar. A gente achou melhor optar por essa separação para que cada um volte mais para si, que eu consiga ser mais completo, para se um dia a gente voltar, eu ser melhor para ela e também vice-versa ela para mim", disse.