Mãe de Larissa Manoela explica rompimento com a filha: "Coisa errada"

Mãe de Larissa Manoela explica porque deixou de seguir a atriz e manda indireta para o noivo dela

A mãe da atriz Larissa Manoela (22) se pronunciou sobre o unfollow que deu em sua filha e no noivo dela, André Luiz Frambach (25), no Instagram.

Silvana negou que a "Síndrome do Ninho Vazio" e as idas para Orlando tenham motivado seu distanciamento virtual do casal.

"Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sinto uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", disse ela, em entrevista ao portal Na Telinha.

Ela ainda ressaltou que confia em sua intuição de mãe por já ter acertado em outras oportunidades sua percepção. "Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem”, finalizou.

Larissa Manoela completa 22 anos e ganha declaração do noivo

Para celebrar os 22 anos de vida de Larissa Manoela, André Luiz Frambach não escondeu o tanto que está apaixonado e se declarou para a amada, por meio de um textão publicado no feed das redes sociais.

"Quero começar esse texto do seu novo ciclo dizendo primeiramente o quanto você é corajosa, o quanto você é forte e o quanto você inspira não só o seu noivo, mas como as pessoas que te seguem. O quanto eu te amo! Vamos lá meu amor, seu niver chegou, 22 aninhos, que parecem muito mais, pela sua maturidade, pela sua força, pela sua determinação, meu sorvetinho você é uma mulher com uma luz que não seria possível descrever, mas quem te conhece ou quem já cruzou com você algum dia consegue no mesmo momento identificar. Você não conquistou e continua conquistando tudo o que conquistou a toa, você tem merecimento, você tem força de vontade, você tem dom, você nasceu pra inspirar, pra fazer o bem, para iluminar o caminho, não apenas o seu próprio, mas o de milhões de pessoas", iniciou ele.