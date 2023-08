Mãe de Larissa Manoela era abusiva? Fãs já notavam problema em relação; entenda

Há alguns anos Larissa Manoela vem expondo na mídia detalhes problemáticos envolvendo relação com os pais, Silvana e Gilberto

A atriz Larissa Manoela (22) chocou os fãs no último final de semana ao se pronunciar pela primeira vez sobre os problemas enfrentados com seus pais, Silvana e Gilberto. Mas apesar do caso só ter vindo à tona agora, há anos a artista vem dando sinais de uma relação familiar problemática.

Durante entrevista ao programa Fantástico, Larissa revelou que diversas vezes precisou pedir dinheiro aos pais para poder realizar seus desejos, como comprar sorvete e água de côco na praia.

"Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz ela em áudio transmitido durante a reportagem.

O desabafo da atriz, que no último ano protagonizou a novela Além da Ilusão, foi importante para os fãs resgatarem momentos os quais Larissa falou publicamente sobre os limites impostos pelos pais à sua fortuna milionária.

Em 2016, por exemplo, ela contou em seu livro O Mundo de Larissa Manoela, como tinha uma relação "estranha" com a mãe. No trecho, a atriz conta que às vezes ouvia comentários da própria mãe criticando seu visual.

"Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: 'Larissa, você está horrível!'. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar", dizia um relato de Silvana. Em seguida, Larissa completa: "Gente, aí eu falo: com uma mãe dessa, não preciso de inimiga (risos)".

gente vocês chocado com a Larissa Manoela tendo que pedir pix pro pai agora. GENTE desde que saiu essa matéria de além da ilusão eu desconfiei logo da mãe dela pic.twitter.com/Xs7T9kgozX — kauan ◟̽◞̽ ( 1989 | taylor's version) (@seleholland) August 13, 2023

Já no ano de 2019, a artista deu uma entrevista no programa Lady Night e revelou à Tatá Werneck que não usufruiria livremente do seu dinheiro. Ela contou que mesmo sendo milionária, ela ganhava uma "mesada" dos pais.

"O que as pessoas não sabem é que todo meu dinheiro quem cuida são meu pai e minha mãe. Eu tenho uma mesada, uma mesada num cartão. Aí quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo, tipo uns 3 meses , que aí acumula minha mesada e eu gasto de vez", contou.

Leia também: Por que Larissa Manoela é comparada a Britney Spears? Entenda semelhança

Há algumas semanas, a atriz, que até então estava em silêncio quanto às especulações envolvendo seu afastamento dos pais, acabou deixando claro que enxergava eles como tóxicos. O recado foi passado através de curtidas em publicações que comentavam o ocorrido.

Em três postagens curtidas por Larissa, internautas criticaram a forma como os familiares estavam expondo a intimidade dela. Além disso, afirmavam que ela estaria sofrendo com abuso quanto a sua vida financeira.

"Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas SIM, e a pressão sempre começa financeiramente", disse uma pessoa.