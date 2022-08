Mãe de Juliette se emociona ao encontrar Anitta pela primeira vez: ''É doida por ela''

A ex-BBB Juliette compartilhou imagens do primeiro encontro da mãe com Anitta e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h43

Juliette (32) registrou o primeiro encontro da sua mãe, dona Fátima, e Anitta (29), e encantou os seguidores. Pelos Stories do Instagram, a ex-BBB falou que a matriarca é fã da cantora e sempre cobrou para conhecê-la.

"Fui vestir uma roupa e disse: 'Mainha, vou ali em Anitta'. Ela foi se arrumar e disse: 'Quero ver ela também'. Ela nunca viu e é doida por Anitta. Sempre pergunta: 'Quando vou conhecer?'", disse a influenciadora.

Em seguida, a paraibana compartilhou vídeos do grande encontro entre as duas e mostrou a emoção de dona Fátima.

Nas imagens, as duas aparecem abraçadas e Anitta ainda comentou. "Você morou aqui!", se referindo ao período pós BBB21 em que Juliette se hospedou em sua mansão, no Rio de Janeiro.

JULIETTE REVELA QUE NÃO MUDOU SEU PALADAR APÓS FICAR RICA

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire conversou com seus fãs por meio do Twitter e revelou que seu paladar não mudou após se tornar milionária. “Não gosto dessas águas de rico”, comentou Juliette sobre águas saborizadas. A cantora ainda disse: “Não gosto de água com gosto doce. Água não tem que ter gosto”.

