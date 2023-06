Mãe de jovem que estava no submarino Titan se pronuncia: 'Ele queria ir'

Mãe do rapaz de 19 anos que morreu no submarino Titan enquanto tentava ver o Titanic, Christine Dawood revela detalhes sobre a viagem que terminou em tragédia

Na semana passada, o acidente com o submarino Titan, que tentava levar cinco pessoas até os destroços do Titanic, causou comoção ao redor do mundo. Os cinco tripulantes faleceram, incluindo um rapaz de 19 anos, chamado Suleman Dawood. Agora, a mãe dele, Christine Dawood, falou sobre a viagem do filho e do seu marido, Shahzada Dawood – os dois faleceram na tragédia.

De acordo com o site da revista People, Christine conversou com a BBC no domingo, 25, e contou que iria para o submarino junto com o marido, mas a viagem foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19. Quando a viagem foi remarcada, ela cedeu o seu lugar para o filho. “Dei a ele a oportunidade de ir, porque ele realmente queria ir. Fiquei muito feliz porque eles realmente queriam fazer isso há muito tempo”, disse ela, e completou sobre um cubo mágico que o filho levou na viagem. “Ele disse: 'Vou resolver o cubo 3.700 metros abaixo do mar, perto do Titanic'”, relembrou.

Ela ainda relembrou a reação do marido antes de embarcar. “Shahzada estava tão animado para descer. Ele parecia uma criança. Então, a frase 'perdemos a comunicação', é algo que eu nunca mais quero ouvir na minha vida”, disse ela.

Christine ainda contou quando perdeu as esperanças de encontrar o marido e o filho com vida. “Quando passou a marca das 96 horas, foi quando eu perdi a esperança; foi quando mandei uma mensagem da minha família dizendo: 'Estou me preparando para o pior'. Eu sinto falta deles, eu realmente sinto falta deles”, comentou.

O submarino Titan sofreu uma implosão catastrófica no fundo do mar quando estava se aproximando dos destroços do Titanic. Os cinco ocupantes – Stockton Rush, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet - faleceram na hora. O destino do submarino foi revelado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em uma coletiva de imprensa no final das buscas.

O submarino estava desaparecido desde domingo, quando perdeu o contato com o navio durante uma expedição até o Titanic. Em nota oficial, a OceanGate confirmou a morte dos passageiros.

"Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram", informaram.