Mãe de Isis Valverde ostenta barriga negativa em clique de biquíni na beira da piscina: “Gata!”

Aos 57 anos, Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, choca a web ao exibir corpão definido só de biquíni

Genética vem de família! A mãe da atriz Isis Valverde (36), a advogada Rosalba Nable (57) colecionou elogios na tarde desta quarta-feira, 15, ao surgir em um clique ousado, exibindo as curvas esculturais de seu corpo.

Curtindo o dia ensolarado em Búzios, no Rio de Janeiro, a bela posou em um clique à distância, com um biquíni azul marinho, de alça fininha, deitada à beira de uma piscina e colecionou elogios com a boa forma.

A musa aproveitou as altas temperaturas cariocas para pegar um bronze, enquanto aproveitava a paisagem paradisíaca. A matriarca deixou os seguidores chocados ao exibir a barriga zerada, além de pernas torneadas e o abdômen definido.

Ousada, ela evidenciou toda sua beleza. Na legenda da publicação, a ex-atriz apenas colocou um emoji de coração.

Nos comentários, os seguidores não pouparam palavras e enalteceram a beleza dela: "Belíssima", “Que lindaaa”, “Linda demais”, “Sereia”, “Gata”, disseram alguns deles, deixando ainda símbolos de corações e rostos com olhos apaixonados.

Isis Valverde causou alvoroço na web ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni pra lá de ousados. Aproveitando o dia de calorão no Rio, a morena fez um compilado de registros ao surgir renovando o bronzeado na beira da piscina, na área externa de sua mansão.

Para a ocasião, a artista elegeu um micro biquíni cortininha e um boné para se proteger dos raios solares verão. Sem nenhuma maquiagem, Isis deu um show com toda a sua beleza natural. "Quintal", escreveu ela na legenda da publicação, que logo colecionou elogios nos comentários.