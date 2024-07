Mãe de Isis Valverde celebra um ano de namoro com homem mais novo

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable ganhou homenagem do namorado, que é mais de 30 anos mais jovem do que ela

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable é uma mulher apaixonada! Nesta terça-feira, 9, ela completou o primeiro ano de seu namoro com Carlos Wanderson, que é mais de 30 anos mais jovem do que ela.

Para marcar a data especial, Carlos fez uma homenagem para a amada em seu perfil no Instagram. Na legenda, ele falou sobre a parceria deles e ainda mostrou um álbum de fotos do casal em clima de romance.

"Te amo muito, meu amor! Parabéns para nós pelo nosso primeiro ano de namoro. Que venham muitos outros pela frente. Um ano de namoro se passou e nós continuamos lado a lado. Seguimos em frente e ficamos mais fortes", disse ele.

Rosalba é pedagoga especialista em orientação educacional. Além disso, segundo sua biografia do Instagram, também é bacharel em direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil. Ela ainda é escrivã aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Por sua vez, Carlos cursa Análise e desenvolvimento de sistemas. De acordo com o jornal O Globo, os dois são da cidade de Aiuruoca, município de Minas Gerais.

Mãe de Isis Valverde fala de luta contra o câncer

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde usou as suas redes sociais para desabafar sobre a luta contra o câncer de mama, descoberto em maio. Em sua conta no Instagram, a pedagoga compartilhou uma foto de uma mensagem de fé.

"Deus mora na sua fé, nos seus pequenos passos de coragem, na persistência de cada dia. Deus mora em você, Ele é aquela força que não permite que você jogue a toalha mesmo quando está fraca. Ele vive em você, sente o que você sente e vai agir no momento certo", dizia a imagem. Na legenda da publicação, Rosalba detalhou um pouco sobre sua luta; confira detalhes!