Mãe de Gustavo Corasini, de 'Pantanal', tranquiliza os fãs após o filho passar por nova cirurgia

O ator Gustavo Corasini, que foi atropelado há uma semana, precisou passar por uma nova cirurgia no punho

A mãe do ator Gustavo Corasini (12), Fernanda Corasini, usou o Instagram do filho na tarde desta terça-feira, 30, para tranquilizar os fãs do menino após ele precisar passar por uma nova cirurgia. O ator, que interpretou Tadeu na primeira fase da novela Pantanal, foi operado no punho.

Na publicação feita nos Stories, Fernanda contou que a cirurgia já havia terminado, e que o filho ainda estava sentindo muitas dores, mas ressaltou que eles estão confiantes que vão deixar o hospital em breve. "A cirurgia acabou! O Gustavo está com muita dor. Confiantes que vai ficar tudo bem e logo estaremos em casa. Obrigado a todos pelas orações e carinho", disse ela.

Mais cedo, ela compartilhou um registro de Gustavo pouco antes de ele entrar na sala para ser operado. "Mais um dia de luta e fé. Hoje o Gustavo irá passar por mais uma cirurgia, graças a Deus estamos em excelentes mãos, toda a equipe de ortopedistas do Hospital Santa Marcelina nos deixou muito confiantes de que vai ficar tudo bem", afirmou.

Em seguida, Fernanda pediu oração. "Orem por nosso menino. Gratidão a todos pelo carinho, vocês não imaginam o quando isso nos fortalece", completou ela, que já havia avisado nesta última segunda-feira, 29, que já estava ciente que a nova operação poderia ser necessária. "No dia da cirurgia como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento, e o doutor adiantou que talvez iria precisar refazer. Optamos por já fazer agora para não sofrer novamente depois", explicou.

Gustavo, vale lembrar, foi atropelado junto a um amigo em seu condomínio residencial em São Paulo no último dia 23. Eduardo Souza (13), infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. "Um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou e uma ambulância foi chamada para socorrê-lo. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Quando a vizinha foi tirar o carro para dar passagem ao resgate, perdeu o controle e prensou as duas crianças contra a parede. Gustavo ficou ferido e Eduardo, infelizmente, faleceu. Gustavo foi operado, mas já foi para o quarto e está fora de perigo", informou a equipe do ator na ocasião.

