Mãe de Gabriel Medina fala sobre reconciliação familiar: 'O bem sempre vence'

Tudo em paz! Após um longo período afastados, o surfista Gabriel Medina surgiu em novas fotos ao lado da mãe durante evento em família

Ao que tudo indica, o surfista Gabriel Medina e a mãe, Simone, fizeram as pazes. Após um longo período afastados, os dois surgiram juntos em alguns registros publicados nas redes sociais na última quarta-feira, 15, data em que a irmã do atleta, Sophia, completou mais um ano de vida.

As fotos foram compartilhadas por Simone Medina, que mostrou detalhes da comemoração intimista da herdeira. Na legenda da postagem, ela fez uma declaração especial e celebrou a restituição da família.

"Voltando ao dia de hoje, não só comemorando o aniversário da minha princesa, mas a restituição da minha família. O bem sempre, sempre vence, o amor sempre prevalecerá, ou seja, Jesus é o centro e a base da nossa família", iniciou a mãe de Gabriel Medina na legenda.

E completou: "Amo meus filhos demais, meu coração explodindo de alegria de abraçá-los, sentir o cheirinho deles, ve-los se divertindo, sorrindo. Eu amo você Charlão Medina, obrigada por dizer sim pra nossa família, cuidar de nós e não desistir nunca. Amo amo amo vocês demaissssss Jesus e vocês são a razão da minha existência!!!!!".

Para quem não acompanhou, Gabriel Medina e Simone se afastaram em 2020, época em que o surfista era casado com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Amigos próximos do atleta afirmaram que a loira foi responsável por ajudá-lo a perceber que sua carreira e vida pessoal era controlada pelos parentes.

No último domingo, 12, Dia das Mães, Gabriel compartilhou imagens ao lado de Simone e mostrou que celebrou a data comemorativa em família. "Feliz dia", escreveu ele, complementando a mensagem com um coração vermelho.

Gabriel Medina levanta suspeitas de reconciliação ao surgir com ex

Nos últimos dias, Gabriel Medina chamou atenção ao ser visto ao lado de sua ex-namorada, levantando especulações sobre uma possível reconciliação. No entanto, a loira da vez não é sua ex-esposa, a modelo e empresária Yasmin Brunet, que recentemente ganhou os holofotes ao revelar detalhes sobre o casamento no BBB 24.

A loira que teria reconquistado o coração do surfista é a também modelo e influenciadora digital Isabella Particelli Settanni, que compartilhou um registro ao lado do ex-namorado em suas redes sociais. No clique, que foi deletado pouco tempo depois, eles são vistos de costas, caminhando lado a lado com suas pranchas no mar. Confira detalhes!