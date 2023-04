Mãe de Gabi Brandt raspa a cabeça e faz desabafo: ''Doloroso e cruel''

Após descobrir câncer, mãe de Gabi Brandt raspa a cabeça e mostra vídeo emocionante do momento; veja

A mãe de Gabi Brandt (27), Silvia Nunes, emocionou os internautas nesta quinta-feira, 13, ao compartilhou um vídeo forte raspando o cabelo. Recentemente, ela descobriu um novo câncer, ela já havia tido a doença no colo do útero e agora teve um diagnóstico de um linfoma no pescoço.

Fazendo quimioterapia para combater o mal, a mãe da influenciadora contou com a ajuda da herdeira, que está grávida de seu terceiro filho, para rapar o cabelo.

"Mais um passo desse processo doloroso e cruel... um dia por vez, vai ficar tudo bem! filha te amo infinito, obrigada por absolutamente tudo! Teu amor me cura", declarou-se Silvia para Gabi.

Ela agradeceu mais aos parentes e pessoas que estão lhe apoiando: "Agradeço a minha família, namorado, amigos, seguidores pelo suporte, carinho e orações, gratidão eterna".

Nos comentários, Gabi Brandt escreveu uma mensagem de amor para a mãe. "Você é linda demais! Te amo!", falou a ex-participante do De Férias com o Ex.

A mãe da influenciadora Gabi Brandt, Silvia Nunes, revelou o diagnóstico de câncer novamente. Ela já havia tido câncer de colo de útero e agora descobriu um linfoma no pescoço.

No Instagram, onde conta com mais de 100 mil seguidores, ela contou como foi a descoberta: "Quando estava no Rio, cheguei a comentar aqui que estava com um negócio esquisito no pescoço. Nasceu do dia para a noite. Cheguei no Rio dia quatorze, e no dia quinze amanheci com o negócio no pescoço esquisitíssimo. Chegamos a ir na emergência, no Rio, mas não deu nada. Chegando em Rio Preto, fiz exames mais profundos, melhores. Fiz biópsia e deu que estou com linfoma".

"Estou tremendo, porque a gente vai relembrando e passando um filme na cabeça. No dia em que saiu a biópsia não tive coragem de abrir. Peguei o envelope e entreguei para o médico. Ele abriu e disse: 'É um linfoma, você vai ter que fazer quimioterapia. Vamos ter que começar já'. Eu comecei a tremer. Aquele minuto, aquele momento foi como se tivesse caído em uma piscina muito profunda. Dentro da água. Eu não conseguia ouvir o que o médico falava, só tremia. A minha mãe me acalmou e falou: 'Respira, calma'", lamentou.

"No dia quatorze fiz a minha primeira químio. Sofri. Quando tive câncer de colo de útero em 2013, só fiz radioterapia e cirurgia. Quando o médico falou em químio vermelha, deu desespero. Fiz a primeira, passei bem mal. Dias depois, não estou mais nem contando. Agora a gente passa a viver um dia por vez. Estou bem melhor. Aqui é por onde é feita a aplicação", contou, mostrando o acesso que está utilizando.

"Fiz todo o procedimento que precisava, fiz todos os exames em trinta dias. Fui em médicos e fiz todos os exames possíveis. Vou fazer uma sequência de quatro quimioterapias, e depois farei Pet-Scan. Depois decidiremos quantas mais vou fazer. Um dia por vez. Às vezes acordo super bem, como estou agora, e termino o dia na emergência. É um negócio maluco, muito doido", contou sobre os sintomas da doença agressiva.

Por fim, mais calma, ela disse ter esperança na cura e em Deus."Estou me cuidando. É um processo desgastante, não é fácil. Mas estou me cuidando. Acredito muito na cura, sei que Deus é maravilhoso comigo todo o tempo. A vida é incrível. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas estamos aqui firmes e fortes. Estou super bem hoje, me preparando para a próxima. Amanhã tomarei mais injeções. Quero muito poder estar presente no nascimento do bebê número três. Esse amor que faz ter forças. O amor pela minha família, meus filhos, meus netinhos, meus amigos. Isso que move a gente, esse problema não é maior que eu e não vai me vencer".