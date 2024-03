Mãe de Fernanda Lima morre poucos dias após descoberta de câncer

A atriz Fernanda Lima anunciou a morte da mãe, Maria Tereza, diagnosticada com um câncer no pâncreas em fevereiro deste ano: 'Minha inspiração'

A atriz e apresentadora Fernanda Lima usou as redes sociais neste sábado, 9, para informar que sua mãe, Maria Tereza Pereira, faleceu aos 80 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas. A doença havia sido descoberta há cerca de apenas 25 dias, em fevereiro deste ano.

Em seu Instagram oficial, a esposa do ator Rodrigo Hilbert compartilhou uma homenagem emocionante e agradeceu toda a equipe médica que cuidou de sua mãe desde que ela recebeu o diagnóstico. "'Você só saberá realmente o que é o amor quando lhe perguntarem sobre ele e você não pensar em uma definição, mas em um nome'", iniciou Fernanda.

"Teca! Minha mãe! Minha inspiração de vida, de arte, de generosidade, dedicação, ironia e graça! Minha rede de segurança, meu sorriso maior! Foram dias difíceis. Muito difíceis. Mas foi tanto amor que estou apaziguada. Meus profundos agradecimentos às doutoras e doutores que direta ou indiretamente nos auxiliaram nesses 25 dias desde que descobrimos um câncer de pâncreas na minha mãezinha e que a levou hoje", completou a apresentadora, mencionando o nome de todos os profissionais de saúde.

Nos comentários, amigos e fãs de Fernanda Lima deixaram mensagens de carinho e apoio a famosa durante o momento tão delicado. "Todo amor que houver neste mundo, Fe!", declarou a atriz Alinne Moraes. "Ah Fê… você escreve de verdade. Dói mesmo. Força", desejou a atriz e humorista Marisa Orth.

"Fernanda amada, que porrada…. Tô arrasada aqui…. O que salva é a certeza de uma vida que foi só amor e luz! Te abraço muito forte!", disse a atriz Drica Moraes. "Dona Teca, de um sorriso farto e de uma gostosa simpatia que flui por toda a família. Querida, fica meu sincero pesar. Que Deus a receba em luz e conforte o coração de vocês", escreveu uma internauta.

Fernanda Lima emociona com homenagem ao pai falecido

A atriz e apresentadora Fernanda Lima compartilhou com os seguidores uma linda homenagem ao seu pai, Cleomar Lima, que morreu em 2020, vítima de Covid-19. Ela resgatou um clique antigo, onde mostra a semelhança entre os dois, e falou sobre a saudade que sente desde sua partida.

Em um longo texto emocionante, Fernanda recordou a data em que o pai faria aniversário. "Mais um dia 15 de fevereiro. Ontem tu faria 88 anos. Faltariam apenas 2 anos pra festa dos 90 que tu tanto sonhou. Na tua ausência, te conheço ainda mais. Teus sonhos, teus medos, as dores escondidas de um homem… me sinto ainda mais conectada com tua história", iniciou a artista.

Na sequência, a esposa de Rodrigo Hilbert contou que enxerga as qualidades do pai em cada um de seus filhos. "Tu ficou em nós, pai. Tem alguém que grita meu nome o dia inteiro pela casa, como tu; tem alguém bem competitivo no esporte como tu; tem um justiceiro como tu e tem alguenzinho que ia rebater tuas crenças te ensinando tudo sobre esse novo mundo", declarou.