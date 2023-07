Mãe de Éder Militão dispara indireta contra ex-nora, Karoline Lima: ‘Ela voltava’

Ana Maria, mãe do jogador de futebol, manda indireta para Karoline Lima e sugere volta do casal

Nesta sexta-feira, 14, a internet foi tomada após mais polêmicas envolvendo a família do jogador de futebol do Real Madrid, Éder Miltão. O que aconteceu foi que a mãe do zagueiro da Seleção Brasileira, Ana Maria Militão, curtiu uma publicação na qual falava sobre sua ex-nora, a influenciadora digital Karoline Lima.

A postagem dizia de forma sugestiva que o ex-casal poderia voltar a qualquer momento se o atleta quisesse. Vale ressaltar que Éder e Karoline terminaram o relacionamento dias após o nascimento da primeira filha, Cecília, que completou um ano recentemente, após a loira descobrir traições por parte do jogador de futebol.

“Com certeza se ele estalasse os dedos ela voltava, porém outro dia ele tava numa festa com a namorada. A mami [Karoline Lima] tem que reagir e não impor presença nessa família sem necessidade”, dizia a postagem que foi curtida pela mãe do atleta do Real Madrid.

Foi aí que Ana Maria acabou sendo atacada pelos internautas. “Gente, não ataquem ela. A Ana é um doce e sempre convida eu e a Cecília para irmos para casa dela mesmo sem a presença do filho. Temos um carinho muito grande uma pela outra”, pediu Karoline, ao perceber que a avó de sua filha estava sofrendo com a internet.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para a festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!