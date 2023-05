Mãe de dois, Thaila Ayala chora ao fazer desabafo sobre maternidade: "Não é fácil"

Mãe de Francisco e Tereza, a atriz Thaila Ayala abriu o coração e falou sobre as dificuldades que está lidando na maternidade

Thaila Ayala(37) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 2, para fazer um comovente desabafo sobre a maternidade.

A atriz, mãe de Francisco (1) e de Tereza, que nasceu no dia 16 de abril, compartilhou no feed do Instagram um vídeo em que aparece chorando no banheiro, e deu detalhes sobre algumas dificuldades que está enfrentando nessas primeiras semanas de vida da herdeira.

"Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro?… É um peito que não cicatriza nunca, sangra, dói, dói muito, uma neném que troca a noite pelo dia, grita de dor da barriguinha, aquele grito que tira qualquer mãe de si, uma cólica do útero voltando para lugar", lamentou ela no começo da publicação.

Em seguida, a mulher do ator Renato Góes (36) também falou sobre a culpa que sente por muitas vezes não conseguir dar tanta atenção ao filho mais velho. "Um bebê de 1 aninho que chora o dia todo querendo atenção, e tem dias que simplesmente não consigo dar. Culpa, muita culpa, não é fácil e às vezes a gente só precisa disso aí, colocar para fora e sair do banho pronta para mais uma noite em claro! Quem aí se reconhece?", completou.

Nos comentários, muitas mamães deixaram mensagens de apoio para Thaila. "Você consegue!!! Força", escreveu Lorena Improta. "Força. Sinta-se abraçada!", disse Andressa Suita. "Força! Puerpério é exaustivo, mas vai passar", falou uma seguidora. "Lembra que isso tudo passa. Já já vem os sorrisos no lugar dos choros", afirmou uma fã.

Confira o desabafo de Thaila Ayala sobre a maternidade:

Encontro dos filhos

O primogênito de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de um ano, conheceu a irmã recém-nascida, Tereza, ainda na maternidade. No último dia 23, os atores compartilharam um vídeo do encontro e emocionaram com tanto amor.

No registro, o pequeno surgiu todo contente entrando no quarto do hospital enquanto a mamãe levava a irmã no colo, enrolada em um cobertor. Encantando, Francisco fez carinho na bebê. "O grande encontro! Tereza & Chico", mostraram os papais do casal.

