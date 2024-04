Mãe de Davi revela se campeão do BBB 24 e Mani Rego se separaram: ‘Difícil’

Em entrevista à CARAS Brasil, Elisângela Brito abre o jogo sobre término de Davi e Mani Rego e desabafa sobre assédio nas redes sociais

Davi Brito venceu o BBB 24 e faturou o prêmio de R$ 2,92 milhões. O retorno do baiano ao mundo externo, no entanto, tem sido conturbado. Isso porque rumores sobre o suposto fim do casamento com Mani Regoganharam força. A CARAS Brasil conversou com Elisângela Brito, mãe do ex-motorista de carro por aplicativo, sobre o assunto do momento.

Elisângela conta que Davi está enfrentando um momento difícil com a veiculação de notícias sobre sua vida pessoal. Antes de entrar no Big Brother Brasil, ele não tinha perfis em redes sociais e TV em casa. "É difícil controlar o que a internet veicula", diz a matriarca dos Brito.

Apesar das especulações, Davi já reencontrou Mani no Rio de Janeiro e conversou sobre o futuro do relacionamento. A vendedora de lanches atualizou o baiano sobre a dimensão que ele é no país, assim como seu comportamento na casa.

O campeão do BBB 24 e Rego continuam juntos, de acordo com Elisângela. "Davi nunca esteve separado de Mani", afirma. Ela também reforça seu laço de sogra e nora com a empreendedora e promete um encontro em Salvador regado a churrasco e muita música.

"Inclusive já preparamos tudo em Salvador e, avisei ao vivo, na Globo, que coloquei uma estrutura de laje para o Calabreso. Agora Mani que segura [risos]", diz a mãe de Davi.

A CARAS Brasil procurou Mani por meio de redes sociais e telefone de familiares, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto. Davi, por sua vez, também não retornou aos contatos. Pela manhã deste sábado, 20, ele esteve no É De Casa, da Globo, falando sobre sua trajetória no reality show.