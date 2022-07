Mãe de Dado Dolabella aprova relacionamento do filho com Wanessa e rasga elogios para a nora: ''Minha boneca''

Nas redes sociais, Pepita Rodrigues, mãe de Dado Dolabella, deixa comentários carinhosos para a nora, Wanessa Camargo

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 18h44

Wanessa Camargo (39) e Dado Dolabella (42) estão mais assumidos do que nunca! E, aparentemente, a mãe do ator, Pepita Rodrigues (70), aprova o namoro dele com a cantora.

Na última sexta-feira, 22, a filha de Zezé Di Camargo (59) usou seu Instagram para publicar um vídeo no qual apareceu cantando a sua música Eu Nasci Só Pra Você.

“Eu nasci só pra você. Cantando pela 1ª vez essa música ao vivo! Qual deve ser a próxima?”, havia questionado a musa na legenda do post.

E, sua sogra aproveitou a postagem para rasgar elogios para ela! “Que maravilha! Bravo”, comentou Pepita.

“Tua música, teu carisma, e teu amor fez e te fará sempre uma estrela!”, acrescentou. “Que maravilha, minha boneca linda. Bravo!”, disse ao final.

Confira o vídeo de Wanessa Camargo cantando e os comentários que a mãe de Dado Dolabella, Pepita Rodrigues, deixou no post:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!