Mãe de Dado Dolabella aciona a Justiça contra Luana Piovani, diz colunista

Mãe de Dado Dolabella, Pepita Rodriguez processou Luana Piovani por difamação após declarações nas redes sociais, diz colunista

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a mãe de Dado Dolabella, Pepita Rodriguez, acionou a Justiça contra Luana Piovani por difamação. A ação foi iniciada após a atriz afirmar publicamente que a matriarca havia a procurado, alegando ter sido agredida pelo filho.

Nas redes sociais, Luana compartilhou que recebeu uma ligação de Pepita informando que Dado havia cometido agressão contra ela. A mãe de Dolabella, que teria pedindo ajuda à atriz na ocasião, negou a versão da artista.

Ainda de acordo com o veículo, no processo, Pepita disse que o caso de violência doméstica jamais aconteceu em sua casa. “Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que eu liguei pra ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão pra mim”, afirmou em depoimento.

A sogra de Wanessa Camargo registrou uma queixa na delegacia, afirmando que as declarações de Luana Piovani são falsas e prejudiciais. Com o caso na Justiça, a ex de Pedro Scooby foi intimada para uma audiência preliminar que será realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 13 de junho.

Luana Piovani publica desabafo após treta com Neymar Jr

A atriz Luana Piovani desabafou sobre a saudade do filho em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira, 5. A artista compartilhou uma sequência de fotos com Dom, seu filho de 12 anos com Pedro Scooby, e mencionou a recente polêmica com Neymar relacionada à privatização das praias.

"Uma vez, eu estava aos prantos por causa de um boy-lixo no aeroporto, e um rapaz se aproximou, deu-me um lenço de papel e disse: 'Não chora, Luana. Menina bonita, não chora'. Mal sabia ele… Que alívio poder chorar em paz num aeroporto, foi o que fiz essa manhã. Chorei, chorei e chorei mais um pouco. Normalmente, essa válvula de escape é utilizada a cada 3 ou 4 dias. Mas como os últimos dias foram muito tumultuados, acho que deixei acumular", iniciou ela.

Luana também falou sobre a decisão do herdeiro de morar com o pai no Brasil. Enquanto ela está em Portugal. "Tem sido muito dificil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra. Mas é impressionante como a gente se adapta, coloca a dor numa prateleira mais alta e vai aprendendo a conviver com ela. Mas é so ter cinco minutos de paz que a criança lá de dentro grita: 'quem matou meus cachorrinhos?'", desabafou.

A artista mencionou também que não consegue encontrar as palavras certas para expressar seus sentimentos e como equilibra a criação dos filhos enquanto lida com a polêmica com Scooby. "Pra mim, é até dificil escrever a respeito. Não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência. Resolvi compartilhar isso com vocês porque faz anos que tento desmistificar, através do meu exemplo, pessoas famosas. Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida, que é cheia de som e fúria", concluiu.