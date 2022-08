Mãe de Bruno Gagliasso se pronuncia após caso de racismo contra os netos

Mãe de Bruno Gagliasso, Lucia Gagliasso lamentou o ataque racista com os netos Titi e Bless, filhos do ator com Giovanna Ewbank

Mãe do ator Bruno Gagliasso, Lucia Gagliasso compartilhou uma mensagem para lamentar o caso de racismo contra seus netos Titi e Bless, filhos do ator com Giovanna Ewbank. Os ataques contra as crianças e também uma família de angolanos aconteceu em um restaurante de Portugal e viralizou nas redes sociais no último final de semana. Com isso, Lucia se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais.

Ela repudiou os ataques racistas e pediu punição. "É triste vermos, ainda, atitudes preconceituosas, que desrespeitam e ferem pessoas. É inaceitável permitir que um ataque como esse fique sem punição. É urgente que o racismo seja punido e, mais duramente, se direcionado a alguma criança", disse ela.

E completou: "Meus netos, meu filho, minha nora e toda a outra família que lá estava vivenciaram um triste momento e precisam de acolhimento, respeito e paz. Apesar da dor que estamos sentindo, espero que esse fato sirva para mudar pensamentos e educar corações".

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank falaram sobre o caso de racismo no Fantástico

Em entrevista para Maju Coutinho no Fantástico, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank desabafaram sobre o caso de racismo contra os filhos em Portugal. O casal relembrou o momento em que situação aconteceu. “A gente foi em um restaurante, que fica na praia. Estávamos no restaurante com a família e os amigos. Eles estavam na praia brincando e uma das crianças subiu e falou para a gente o que tinha acontecido e a gente ficou bem chateado. Vocês viram as imagens”, disse Bruno. E Giovanna completou: “Ela começou a xingar as crianças, Titi e Bless, e também a família de angolanos, que estava no restaurante. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, o Bruno foi até o gerente, mandou chamar a polícia. E vimos que estava acontecendo uma movimentação estranha. E eu comecei a entender que eram ofensas racistas”.

Então, Giovanna Ewbank falou de sua reação ao confrontar a mulher. “Ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira”, disse ela, que ainda questionou se o resultado teria sido o mesmo caso ela fosse uma mulher negra. “Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que iria leva-la se fossem pais pretos de crianças pretas? Hoje eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios, estou sempre rodeada de outras mulheres pretas diariamente. Eu vou combater de frente”. E Bruno declarou: “Essa luta é de todo mundo”.

