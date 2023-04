Mãe de Bia Miranda chora e lamenta situação da filha: "Está se acabando"

Mãe de Bia Miranda chora em vídeo e se desespera ao ver o estado da ex-peoa

Em um desabafo comovente, Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen, se pronunciou após ficar fora do aniversário da ex-peoa Bia Miranda. Ela está rompida com a herdeira há meses e as duas sequer estão se falando.

"As pessoas vêm debochar: 'ai, sua ex-filha te convidou?'. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?!", começou ela na noite desta quarta-feira, 19.

Preocupada, Jenny Miranda seguiu desabafando. "Ela escolheu assim e assim que ela quer. Então, assim será. Vocês acham legal pessoas que ficam me mandando o que de ruim acontece com ela? Vocês acham legal eu não poder fazer nada? Desde o momento em que ela falou que ela 'não tem mais mãe', eu não posso fazer nada", completou.

A filha de Gretchen disse que foi muito atacada pela ex-peoa. "Ela mesma falou que, se eu fosse atrás dela, seria por causa de dinheiro. Mas eu nunca precisei disso. Já tentei uma vez falar com ela, mas ela me ignorou, então lavei as mãos e ela que viva a vida dela. Eu fico triste de ver essas coisas e não poder fazer nada".

Ao final, ela revelou preocupação com o estado de Bia Miranda. "Não tem como esquecer, não, tem como não sofrer. Vocês não sabem o que eu sofro, vocês não sabem que eu tenho crise de ansiedade por conta disso, vocês não sabem o tanto que eu já chorei a semana pelo aniversário dela, que eu queria tanto dar um abraço. Eu estou vendo só ela se acabando, cada dia mais magra e eu não posso fazer nada."

TAMBÉM NÃO APARECEU

A dançarina Gretchen falou sobre não ter ido à festa de 19 anos de Bia Miranda, sua neta. A comemoração contou com diversos famosos e o namorado da ex-fazendeira, DJ Buarque.

Ao Splash, a influenciadora explicou em que pé a relação das duas está e porque não compareceu ao evento: "Nós estamos nos falando desde que ela saiu de A Fazenda, porém não queremos que a nossa relação seja pública. Preferimos assim, como está, para que ninguém fique especulando ou dando opiniões”.