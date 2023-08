Mãe de Angus Cloud revela imagens do primeiro teste de elenco do ator

Ator Angus Cloud morreu no último dia 31 de julho, aos 25 anos de idade, e foi estrela da série Euphoria

Para deixar a memória de seu filho viva, a mãe do ator Angus Cloud compartilhou alguns vídeos do ator, quando tinha 19 anos de idade, fazendo seus primeiros testes de elenco. O artista, que ficou muito conhecido por seu papel em Euphoria, da HBO Max, morreu no último dia 31 de julho, aos 25 anos de idade. A causa ainda não foi revelada.

Nas imagens, Angus Cloud responde a algumas perguntas, sendo que uma delas pede para que o ator se descrevesse. “Provavelmente um pateta”, responde o artista. Além disso, o ator fala sobre qual a melhor parte de sua vida.

“É a liberdade e... Não sei. Apenas o amor que eu tenho para dar e receber. Abençoado por estar vivo”, responde Angus. “Isso me foi enviado por Jennifer Venditti, que fez o teste com Angus no Brookyln. É sua primeira gravação. Depois que isso foi visto pelos criadores de Euphoria, ele foi chamado para tentar ser o Fezco. Realmente captura o espírito incrível do meu filho”, escreveu Lisa Cloud, na postagem que fez em seu Facebook.

Família lamenta a morte de Angus Cloud

Logo depois da confirmação da morte do ator, a família de Angus Clouddivulgou uma mensagem para lamentar a partida precoce do rapaz. “É com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em todos os caminhos. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo", escreveram.

"Angus vivia uma batalha contra sua saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora”, finalizaram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!