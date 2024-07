Mãe da suposta filha de Neymar chama atenção em vídeo antigo sobre fama

Mãe da suposta filha de Neymar, Amanda Kimberlly, viraliza na web com vídeo antigo onde expõe desejo de conquistar fama e dinheiro

Na última quinta-feira, 11, Amanda Kimberlly, mãe da suposta filha de Neymar Jr., voltou a ser assunto nas redes sociais após um vídeo antigo viralizar. Isso porque durante sua participação no reality show da MTV, "Are You The One", em 2016, a modelo afirmou que aceitou o convite com o objetivo de conquistar fama e dinheiro.

Após dar à luz a pequena Helena, supostamente fruto de um breve relacionamento com o jogador de futebol, o vídeo antigo da modelo começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, a modelo e influenciadora digital revela que só aceitou participar do programa de pegação por conta do cachê e também para ‘aparecer’.

"Todo mundo pergunta por que fui para o reality show. Fui por causa do dinheiro e para aparecer. O povo fala, 'vim aqui achar o amor da minha vida'. Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer", Kimberlly abre o jogo sobre suas intenções no vídeo antigo, que deu o que falar na web, principalmente no X, o antigo Twitter.

No entanto, Amanda parece ter uma postura bem diferente oito anos após sua participação na atração. Com um perfil privado nas redes sociais, a modelo mantém discrição sobre sua vida pessoal e compartilha poucas publicações sobre sua gestação. Aliás, até o momento, ela optou por não se manifestar sobre a paternidade de sua filha.

Vale lembrar que Helena nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos. Agora, ele reatou com Bruna Biancardi.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão.

Irmã de Neymar dá presentes para filha de Amanda Kimberlly:

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, deu presentes personalizados para a filha de Amanda Kimberlly, Helena, que nasceu na última quarta-feira, 03. Apontada como a terceira filha do atleta, a bebê então teria sido mimada pela tia. Eleita a madrinha da recém-nascida, Rafaella Santos mandou vários itens personalizados para a menina.