Madrasta de viih tube presenteia Lua com Joia avaliada em 23 mil: "Tira o mau-olhado!"

Para espantar mau-olhado madrasta de Viih tube presenteia recém-nascida com joia caríssima; veja

Depois de muita espera, a pequena Lua, filha de Eliezer (32) e Viih Tube (22), finalmente chegou ao mundo e foi recebida em grande estilo.

É que a bebê já ganhou um presentão luxuoso da madrasta da ex-BBB avaliada em R$ 23 mil. "Minha inspiração para o colar da Lua veio do nome dela. Hoje em dia estão muito em alta as joias com as iniciais dos nomes. Mas o que realmente pensei foi na ametista no meio do colar para dar equilíbrio aos chakras", contou Salete Muraro em entrevista para a 'Quem'.

A empresária revelou que a joia tem detalhes cuidadosamente pensados para trazer equilíbrio aos chakras e proteção para a nova integrante da família. "A ametista transforma as energias negativas em positivas, além de tranquilizar a mente e tirar a ansiedade. Quando a gente usa, tira o mau-olhado", contou ela.

"É uma pedra que serve para energizar tudo o que está a nossa volta, quando a gente usa, a gente tira qualquer mau-olhado", completa.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE:

Nasceu! Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha Lua

Lua, a herdeira de Eliezer e Viih Tube nasceu no último domingo, mas só foi apresentada aos fãs nesta quinta-feira, 13."Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.