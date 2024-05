Madonna é processada por conteúdo sexual de show em turnê, diz site

Madonna está enfrentando um processo movido por um homem que afirma ter sido pego de surpresa pelo conteúdo do show da Celebration Tour

A cantora Madonna está enfrentando um processo movido por um homem que afirma ter sido pego de surpresa pelo conteúdo do show da Celebration Tour, que foi encerrada no dia 04 de maio no Rio de Janeiro. De acordo com o site americano The Blast, a ação alega publicidade enganosa e exposição indesejada a conteúdo sexual.

O autor do processo alega que foi exposto a "pornografia sem aviso prévio" e que a artista deveria ter avisado com antecedência sobre o conteúdo de sua apresentação. Além disso, o homem aponta que o show começou com atraso de uma hora e meia, que Madonna estava dublando em algumas partes do show e que o ar condicionado teria sido desligado. Com isso, o ambiente ficou quente demais para o público.

Ele alega ainda que a artista ignorou as reclamações e sugeriu que as pessoas se despissem. "Obrigar os consumidores a esperar horas em arenas quentes e desconfortáveis e sujeitá-los à pornografia sem aviso prévio demonstra o desrespeito leviano de Madonna por seus fãs", diz o processo. A ação pede o reembolso pelos ingressos e lucros que Madonna teve com as apresentações. Com informações da F. de S. Paulo.

Madonna aparece em momento descontraído ao lado do filho

Recentemente, Madonna compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece ao lado de seu filho, David Banda, curtindo uma festa em Nova Iorque. Depois de encerrar sua turnê com um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ela compartilhou com os seus seguidores uma viagem ao México e outra festa em Nova York.

Desde então, quase um mês se passou, e um pequeno detalhe tem chamado a atenção dos brasileiros: as unhas da Rainha do Pop continuam pintadas em estilo "brazilcore", exibindo as cores da bandeira do Brasil e permanecendo impecáveis.