Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira: 'Viver minha vida normal'

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, toma decisão radical sobre sua carreira de influenciador

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 13h40

O jovem Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, decidiu que vai deixar de lado a carreira de influenciador. Nesta terça-feira, 13, ele pegou os fãs de surpresa ao apagar os vídeos nas redes sociais e contar que quer ficar um tempo longe dos holofotes.

"Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os videos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo, tudo gente boa e faz parte da minha família , mas essa foi uma decisão minha", disse ele.

E completou: "Com as marcas que estou, vou concluir os trabalhos que fechei, mas, depois disso, não vou fazer mais vídeos".

Ele ficou famoso com o bordão 'receba!' ao fazer vídeos em um campo de várzea na cidade de Quijingue, na Bahia. Ele tem 20 anos e mais de 18 milhões de seguidores no Instagram e 19 milhões no TikTok.

