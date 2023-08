Luna de Fuzuê, Giovana Cordeiro relembra transformação drástica: 'Nove horas'

Giovana Cordeiro, que estrela Fuzuê como Luna, relembrou transformação para deixar Xaviera, de Mar do Sertão, e incorporar nova personagem

Giovana Cordeiro (26), que viveu Xaviera em Mar do Sertão, estrela a nova novela da Globo, Fuzuê, como a protagonista Luna. A Globo recebeu a imprensa nos bastidores da gravação da novela das sete e, com presença da CARAS Brasil, a atriz relembrou transformação drástica de cabelo para deixar uma trama e incorporar personagem da outra, além de compartilhar seus cuidados com as madeixas: "Nove horas".

"É muito gostoso construir a Luna com esse cabelão, porque vim de Xaviera, que estava com esse cabelo curtinho, mais charmosinho, e aí vem a Luna com esse poder todo desse cabelo mais comprido", compartilhou a protagonista de Fuzuê. "Foram nove horas [para montar], fora que a cada dois meses sento lá por mais seis horas", acrescentou.

Com um megahair cacheado, Giovana Cordeiro explicou os cuidados com as extensões capilares: "[O cabelo] não é todo meu. Inclusive, ele é bem diferente do meu, é mais liso, mas tem que ter um cuidado muito maior. Tem muitas colas aqui e não posso, por exemplo, jogar para frente e amarrar com uma toalha por trás depois de lavar. Se eu fizer isso, vira um ninho de rato. Tem vários cuidadinhos que tem que ter, só que você vai pegando na prática. Gosto de cuidar de cabelo, então, para mim, é um processo prazeroso".

A atriz de Fuzuê ainda refletiu sobre seus cabelos passados e entregou que corte ajudou a se encontrar: "Já tive cabelão, não tão longo, mas me reconheço [nesse cabelo]. Confesso que vejo mais a Luna do que a Giovana, até porque meu cacho é mais fechado. Mas a minha personalidade é ter um cabelo curto, sem dúvida. Fiquei a vida inteira usando ele comprido, aí quando cortei, falei: 'Sou eu'. Primeiro quando deixei cachear e depois quando cortei, acho que é mais prático e considero mais estiloso. Tem um pouco mais de ousadia, me identifico mais com o cabelo cacheado e curtinho".

