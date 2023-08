Luma de Oliveira passa perrengue com maiô emprestado: "Um número menor"

Luma de Oliveira passa perrengue e surge em fotos ousadas ao curtir passeio de barco; veja os cliques

Uma das mulheres mais belas do Brasil, a modelo Luma de Oliveira encontrou os seguidores ao aparecer nesta segunda-feira, 7, usando um maiô bem ousado. A musa participou de um passeio de barco e encantou os fãs.

Nos cliques, ela avisou que estava passando um perrengue ao usar uma peça emprestada. Um tamanho menor, ela não deu conta das curvas da musa. Ao compartilhar as fotos, ela exibiu toda a sua beleza e mostrou bom humor.

"Tipo de fotos que não devem ser feitas: na luz do meio do dia; com um maiô emprestado que é um número menor que o seu; sem filtro solar e sem fazer ginástica há meses. Espero que o colorido das fotos abafe os “deslizes”', avisou ela.

Nos comentários da sequência arrebatadora de fotos, Luma de Oliveirafoi muito exaltada pelos seguidores que deixaram mensagens com elogios exaltando as curvas que ela ostenta há mais de três décadas.

"Tipo de fotos que sim, devem ser feitas… com uma energia que contagia, com um sorriso que ilumina e com uma paisagem que inebria", escreveu um. "Gente, ela continua linda demais", comentou outro. "Que mulher", escreveu outro também impressionado com as curvas da eterna Rainha da Marquês de Sapucaí.

Modelo segue um deslumbre após os 50 anos

A modelo Luma de Oliveira apareceu esbanjando boa forma nas redes sociais. É que ela, que foi musa do carnaval por décadas, posou curtindo as belezas naturais do Rio de Janeiro. A bela tem vivido uma vida discreta há pelo menos oito anos. Nos anos 90, suas passagens arrebatadoras pela Marquês de Sapucaí ficaram na imaginação dos foliões.