Lula lamenta morte de Gal Costa: "uma das maiores cantoras do mundo"

Lula publicou foto calorosa com a cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 14h58

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte da cantora Gal Costa aos 77 anos. Recentemente, a cantora suspendeu alguns shows para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita, mas ainda não há detalhes da morte.

Em foto calorosa com a cantora, o presidente para os próximos quatro anos escreveu: "Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceram e renovaram nossa cultura. Gal embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros".

Lula ainda falou sobre a importância cultura da cantora para o Brasil: "O país que Gal Costa cantava para mostrar sua cara hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome, Gal. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores".

Confira a publicação de Lula com Gal Costa: