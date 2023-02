Lula elege terno de casamento com Janja para foto oficial como presidente

Lula inovou ao repetir o terno e posar de corpo inteiro para sua nova foto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (77) do PT, divulgou a nova foto oficial de seu mandato nesta segunda-feira, 27, pelas redes sociais. Na imagem, que é utilizada em prédios oficiais e embaixadas, Lula inovou ao repetir o mesmo terno que usou em seu casamento com a primeira dama Rosângela da Silva (56), a Janja, em maio do ano passado, além de posar de corpo inteiro.

O registro foi tirado pelo fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, no Palácio do Planalto. Segundo informações da Folha de São Paulo, a pose do clique também é intencional para simbolizar a retomada de poder de Lula, quando subiu na rampa no dia 1° de janeiro e recebeu a faixa presidencial pelas mãos de representantes do povo brasileiro.

A publicação também afirmou que a escolha da vestimenta, que já foi utilizado na cerimônia de casamento com a socióloga, também tem um significado especial: o presidente recebeu o terno azul como um presente do advogado criminalista Augusto de Arruda Botelha, que atualmente ocupa um cargo no Governo Lula, como secretário Nacional da Justiça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Em ato histórico, Lula toma posse em Brasília

No dia primeiro de janeiro de 2023, Lula tomou posse de seu terceiro mandato como presidente em uma cerimônia que entrou para a história ao ter a simbólica entrega da faixa presidencial feita pelas mãos de representantes do povo brasileiro.

Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, acompanhado do estudante Francisco Filho (10), do cacique Raoni (90), do metalúrgico Weslley Rocha (36), do professor Murilo Jesus (28), da cozinheira Jucimara Santos, do artesão Flávio Pereira (50), do influencer anti capacitista Ivan Baron (24), que tem paralisia cerebral, e da catadora Aline Sousa (33), grupo responsável pelo gesto histórico, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a tradição de entregar a faixa.