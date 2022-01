Luiza Possi faz homenagem ao pai falecido: ''Primeiro aniversário sem ele''

A cantora Luiza Possi relembrou uma foto ao lado do pai, Líber Gadelha, e falou sobre a relação deles

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 17h49

Luiza Possi (37) prestou uma homenagem para o pai, Líber Gadelha, que faleceu no ano passado, vítima da covid-19.

Em seu perfil no Instagram, a cantora relembrou uma foto com o pai e contou que se ele estivesse vivo faria 65 anos nesta terça-feira, 25.

"Há 1 ano atrás meu pai estava em coma por causa do covid, já estava assim há dois meses. Hoje, dia 25/01 era seu aniversário e nós estávamos cheios de esperança… 5 dias depois ele faleceu", lembrou a artista.

Luiza Possi confessou sua relação com o pai sempre teve altos e baixos, mas que eles ficaram próximos durante a pandemia. "Eu tive uma relação bem intensa com meu pai. Cheia de altos e baixos. A sorte é que antes desse pesadelo, quando começou a pandemia, nós fizemos o pacto de nos falarmos todos os dias até o fim da pandemia. Um dia ele me disse: eu não quero que essa pandemia acabe, porque assim a gente se fala todo dia", acrescentou.

A cantora completou a publicação fazendo uma declaração. "Eu tinha loucura pelo meu pai. Desde sempre. Além de perder um pai, eu perdi o meu fã número 1. Meu maior entusiasta. A pessoa que mais acreditava em mim como artista. Pai, eu vou te amar pra sempre enquanto a minha alma existir. Sei que estou conectada a você. Que falta você faz! Hoje será pra sempre o seu dia! Viva LIBER GADELHA! Viva! 25/01/2022. O primeiro aniversário sem ele, para sempre presente!", finalizou.

Confira a publicação: