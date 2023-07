Luiza Porto revela perrengue nos bastidores da dublagem de Elementos: 'Quase perdi'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Porto entregou os desafios de dublar Faísca de Elementos; a dubladora contou que quase perdeu o teste do filme

Luiza Porto é a dubladora de Faísca no filme Elementos. A animação estreou nos cinemas em junho. Além de seguir carreira na dublagem, ela também é cantora, atriz e locutora. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revelou um perrengue que passou nos bastidores do longa. "Quase perdi", disparou.

Ainda sem saber que era para Elementos, ela contou que foi fazer o teste no dia errado sem querer. "Quando eu fui fazer o teste para Elementos, eu ainda não sabia que era o filme Elementos, mas eu sabia que era um teste importante. Eu tinha marcado na minha agenda e quando eu cheguei lá não era o dia do meu teste, era outro dia", afirmou Luiza Porto.

"Eu estava com uma semana muito apertada porque estava ensaiando e não podia ser qualquer horário, tinha que bater com o diretor e a responsável da Disney... Uma loucura e quase perdi esse teste. Graças a produtora de dublagem Amanda Bistola, que fez um malabarismo para remanejar o horário, eu consegui fazer o teste da Faísca. Isso poderia ter me custado o filme todo, né?! Sou muito grata por ela ter me ajudado", completou a dubladora.

Luiza também contou que ao lado dos diretores de Elementos, procurou palavras e expressões que deixariam o filme mais brasileiro e que combinassem com cada um dos elementos, como por exemplo chamuscou (água) e flamejante (fogo).

"Faísca é uma protagonista com muitas camadas, nuances e uma personalidade que é um estouro (risos). Com a ajuda do diretor de dublagem Diego Lima, buscamos uma voz mais grave, dura, com potência nas explosões, mas que também trouxesse a delicadeza e vulnerabilidades nas cenas mais sensíveis. Foi uma experiência incrível, cada dia de gravação era único e especial. Me emocionei muito gravando algumas cenas e no final no filme. Vivi a história da Faísca intensamente, meu coração pulava a cada encontro dela com o Gota e poder vê-la eternizada é uma realização sem igual", disparou Luiza Porto sobre sua personagem.