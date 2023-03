Luiza Brunet relembra fora que deu em Pelé e amizade com Xuxa: "Tomávamos sol peladas"

Luiza Brunet contou curiosidades da amizade de longa data com a rainha dos baixinhos

O que não falta para Luiza Brunet são boas lembranças da época em que trabalhava com Xuxa como modelo, entre as décadas de 1970 e 1980.

Nos bastidores do "Altas Horas" especial pelos 60 anos da eterna rainha dos baixinhos, a ex-modelo e ativista social revelou que viveu alguns momentos marcantes com a apresentadora.

Brunet entregou que Xuxa tinha uma vida amorosa movimentada. "Ela sempre teve mais namorados do que eu [risos]. Eu já era casada e ela tinha muitos 'paquerinhas'. Dos mais simples até os mais poderosos, como Pelé, Ayrton Senna...", contou.

Luiza Brunet confirmou que deu fora em Pelé antes dele começar a namorar Xuxa

"A gente fez uma capa da revista 'Manchete' com o Pelé, nós éramos coadjuvantes ali. Ele era muito mulherengo, deu em cima de mim, mas acabou ficando com a Xuxa. A gente fala isso de brincadeira, ele daria em cima de qualquer mulher", afirmou ela ao Gshow, tecendo elogios ao relacionamento que os dois construíram durante o período em que ficaram juntos - de 1980 a 1986.

"Ali aconteceu uma paixão bonita de se ver. A Xuxa se relacionando com um homem muito famoso, negro, essa foi uma quebra de paradigmas. Foi lindo de ver o amor deles. Ela é uma mulher que não tem medo de ser feliz, é um grande exemplo", disse.

Ao ser questionada sobre o que mais sente falta da época em que convivia com Xuxa, Luiza Brunet relembrou: "A gente tomava bastante sol peladas [risos]. Ela tinha uma casa em Coroa Grande [no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro] e a gente ficava na laje tomando sol sem roupa. A gente passou por várias situações constrangedoras, de vizinhos ficarem olhando, ficávamos bravas [risos]. Na praia também [tomávamos sol sem roupa] e nos deparávamos com olhares gulosos, mas sempre nos defendemos".