Luisa Sonza usa look com a barriguinha de fora em passeio no shopping

Luisa Sonza aproveita passeio no shopping e esbanja simpatia

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 19h23

A cantora Luisa Sonza (23) aproveitou um momento de folga em sua agenda para curtir um passeio em um shopping no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, 23. Ela foi fotografada enquanto caminhava pelos corredores do local e esbanjou simpatia ao acenar para os paparazzi quando percebeu que estava sendo fotografada.

Para o passeio, a estrela escolheu um look despojado, composto por calça jeans, top com a barriga de fora e jaqueta oversized.

Nesta semana, Luisa Sonza também foi fotografada na praia no Rio de Janeiro. Ela apareceu só de biquíni fininho ao se divertir ao ar livre com seus amigos enquanto jogava bola. Veja as fotos da praia aqui.

Fotos de Luisa Sonza no shopping:

Fotos: Edson Aipim / AgNews