Luísa Sonza surpreende internet e posta foto ao lado de suposto affair

A cantora Luísa Sonza agitou seus seguidores ao postar foto junto de seu suposto novo affair

Em estúdio produzindo seu mais novo disco, a cantora Luísa Sonza deixou seus fãs de boca aberta ao abrir álbum de fotos dos bastidores da produção. Nesta quinta-feira, 13, a loira surpreendeu ao publicar clique feito ao lado do influenciador Chico Veiga, que é apontado como seu suposto affair.

A sequência de 10 fotos mostra Sonza curtindo os bastidores do seu próximo projeto, sempre ao lado de colegas de trabalho ou em processos de gravação de música. Contudo, a nona foto mostra loiro misterioso beijando o seu pescoço. Embora não conseguimos ver seu rosto, tudo indica que é Chico na foto da cantora.

Nos comentários, os fãs ficaram eufóricos com a publicação. "Luísa mulher, quem é o loirão?", perguntou um seguidor. "Jesus, ela assumiu um boy novo", escreveu admirador.

Mais cedo, Luísa comentou na foto do influenciador que seria seu novo affair. "Única e exclusivamente meu", escreveu a cantora. "Você disse que era no segredo", Chico respondeu logo em seguida. "Eu gosto de surpreender", provocou a loira.

Luísa Sonza é traída pelo flash ao posar com blusa transparente

A cantora Luísa Sonza ousou com uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 03. Em meio às gravações de seu novo álbum, a loira foi clicada em um estúdio em Los Angeles, na Califórnia. Mas um detalhe roubou a cena nos registros: é que ela foi traída pelo flash e quase mostrou demais com seu look transparente.

Entre as fotos eleitas para o álbum, Luísa aparece com os seios cobertos por uma blusa de tule preta com uma amarração ousada na região do decote. A musa também ousou ao posar com uma calça larga de cintura baixa na cor preta. As peças deixaram o abdômen sequinho da ex-esposa do humorista Whindersson Nunes à mostra.

Mas a dona dos hits ‘Penhasco’ e ‘Braba’ quase mostrou demais quando foi clicada na área externa do estúdio. A blusa ousada acabou ficando completamente transparente por conta do flash e Luísa precisou esconder os seios com um casaco pesado preto. Além disso, ela também apostou em uma bota e uma bolsa grifada para os cliques.