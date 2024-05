Luísa Sonza revela doação secreta para RS: "Conseguiu muita coisa"

Luísa Sonza confessou doações secretas que fez ao RS e fez um alerta sobre pessoas que querem se promover em cima da tragédia: "Está pelo ego"

Nesta terça-feira, 14, Luísa Sonza usou as suas redes sociais para conversar com os seguidores sobre a ajuda que ela e outros artistas estão prestando às vítimas do Rio Grande do Sul. A cantora revelou ter feito uma doação secreta, assim como outros famosos que conhece, e aproveitou para fazer um alerta às celebridades que tentam se promover em meio à situação.

Por meio dos Stories no Instagram, a famosa explicou que está fazendo uma vaquinha agora, pois antes já estava colaborando com Juliette e outros grandes nomes para arrecadar doações e adquirir helicópteros para ajudar pessoas ilhadas. "A gente conseguiu muita coisa entre a gente, sem divulgar aqui. A gente não foi direto para vocês, porque a gente tem uma condição financeira que permite que a gente consiga ajudar", disse ela.

E continuou: "E juntar artistas para arrecadar um valor grande, fazer um caixa interno além do que cada um está fazendo individualmente... só que agora a gente precisa de fato da ajuda de vocês e da ajuda de marcas para reconstruir mesmo uma cidade, casas, famílias e história. Então, agora é o momento".

Na sequência, Luísa falou sobre celebridades que estão buscando promoção em cima da tragédia. "E a gente está assim: todo mundo que quer fazer o bem, quer ajudar, quer doar, a gente não está olhando a quem. A gente está em uma situação muito triste. Meu estado... eu já chorei tanto. Também já vibrei quando a gente conseguia um 'negócio', cada coisa assim. A gente correu muito atrás, a gente brigou por muita coisa, a gente foi atrás de tudo que foi possível e segue aqui por trás brigando com quem precisa brigar, cobrando quem precisa cobrar e ajudando todo mundo que a gente consegue ajudar. E eu estou feliz vendo o empenho de algumas pessoas", ressaltou.

"Tem gente que está só para dizer que está, tem gente que está pelo ego, tem gente que está aqui só para mostrar: 'Gente, olha como eu fiz'... eu fico até com vergonha de ficar mostrando o que eu fiz, de ficar falando", finalizou a cantora.

Luísa Sonza revela doação secreta para RS e critica influencers que estão ajudando para ganhar engajamento - parte 1 pic.twitter.com/XFFUroDQU9 — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) May 14, 2024

Luísa Sonza adota vítima da enchente do Rio Grande do Sul

Gaúcha, a cantora Luísa Sonza está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de arrecadar doações e organizar um show com vários famosos para conseguir dinheiro para o estado, a famosa agora resolveu adotar uma vítima da enchente.

Com vários animais precisando de um novo lar após a tragédia, a famosa se identificou com uma gatinha que pulou vários telhados até conseguir ser resgatada por um barco. A loira então compartilhou que está muito feliz com sua nova filhinha.

"Sim, a @luisasonza vai adotar a Elis Regina, já batizada pela mãe nova! A Elis é uma gatinha guerreira sobrevivente da enchente, enquanto pegávamos a esperança, escutamos ela miando pedindo ajuda, pulou de uns 3 telhados até chegar perto do barco! Luísa, muito obrigada por inspirar milhares de brasileiros pela adoção responsável", contaram sobre a decisão da artista.

Nos comentários, Luísa Sonza reagiu e falou sobre a gatinha. "FILHINHA TAVA CORRENDO PRA ENCONTRAR COM A MAMÃE! NO SEGUNDO QUE A MAMÃE TE VIU, SABIA Q TU ERA MINHA NENÉM! GUERREIRA!", escreveu a cantora.