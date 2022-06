Luísa Sonza responde se quer namorar ou continuar solteira

Solteira há 10 meses, Luísa Sonza conversa sobre namorar ou continuar como está

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h06

“Ok, quero namorar. Já deu, já fiz tudo que eu queria. Pode vir, amor da minha vida”, tweetou Luísa Sonza (23) na noite do último dia 28, chocando os fãs.

Um pouco mais tarde, então, a cantora abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram para conversar com os internautas. E, um deles perguntou sobre este assunto. “Quer namorar mesmo?”, questionou.

Ao que ela respondeu com um textão: “Então, não sou uma pessoa de ficar só por ficar, não costumo fazer isso, gosto de ter um envolvimento etc…”, começou. “Acho que por isso acabei namorando minha vida inteira e emendando um relacionamento no outro”, disse se referindo aos seus exs, Whindersson Nunes (27) e Vitão (22).

“Porém, essa é a primeira vez que realmente escolhi ficar sozinha por um tempo, me entender, me curar de muita coisa e me curtir, curtir meu trabalho, tudo que eu conquistei e venho conquistando, e tá sendo lindo. É bom demais ter um momento só nosso”, admitiu em seguida.

“Pra isso mudar, tem que ser alguém muito incrível e que realmente mereça porque, meu amigo, modéstia a parte, quando eu tô com alguém, eu me entrego totalmente aquela pessoa e ao relacionamento. E, olha, sinceramente, não vejo muita gente merecendo isso ultimamente não [risos]. O mundo está ao contrário e ninguém reparou”, brincou a dona do álbum DOCE22 ao final.

Confira as postagens de Luísa Sonza sobre namorar ou continuar solteira: