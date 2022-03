Luísa Sonza rebate humorista Maurício Meirelles após críticas: ''Precisa falar mal de mim''

Cantora Luísa Sonza respondeu provocação do comediante Maurício Meirelles, que ironizou o repertório da artista

A cantora Luísa Sonza (23) fez questão de responder comentário do humorista Maurício Meirelles (38) nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira, 14, a artista usou seu Twitter para rebater a 'provocação' do apresentador, que alfinetou o repértório musical da loira, relacionando com a vida sexual dela.

"Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?", escreveu ele.

Sem deixar barato, Luísa disparou: "Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim pra ver se o engajamento melhora. Tô te respondendo pra dar a atenção que você tanto precisa".

Luísa Sonza ainda deu uma sugestão para Maurício: "Dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc, que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer".

Internautas que saíram em defesa da cantora questionaram o motivo do comediante não fazer o mesmo tipo de piada com homens que cantam sobre sexo. "Ele sempre ataca mulher.. Homem cis não critica outro homem cis", "Enfim a mulher que é julgada por fazer igual homem faz. como se so homem pudesse transar e fazer música falando disso. e isso porque as músicas das mulheres são bem mais subjetivas do que as dos homens e mesmo assim elas são mais julgadas por isso. mulheres livres incomodam", "Eu fico realmente triste quando vejo cara escroto xingando as mina sem razão nenhuma. Quando isso foi normalizado, gente?", disseram na web.

Luísa Sonza canta trecho de nova música durante festa no BBB 22

Luísa Sonza foi uma das atrações da última festa na casa do BBB 22, no sábado, 12, ao lado de Liniker (26). Após cantar sucessos como Anaconda e Penhasco, a sulista aproveitou o momento para mostrar trecho inédito de sua nova canção, SentaDONA (Remix), que será lançada no próximo dia 17 de março, com videoclipe.

