Luísa Sonza mostra detalhes de seu clipe novo e deixa internautas intrigados

Cantora Luísa Sonza compartilha fotos de seu novo clipe e detalhes chamam a atenção dos seguidores

Neste sábado, 12, a cantora Luísa Sonza decidiu deixar seus seguidores bastante curiosos! A artista usou suas redes sociais para compartilhar alguns detalhes de seu novo clipe, que vai ilustrar a música Campo de Morango. As fotos com diversos momentos inusitados e bastante sangue deixaram os internautas chocados.

“15/08. Do jeito que é apressada, claro, vai ser a primeira a aparecer, instigante, vai causar um bom frisson antes do álbum, que sai dia 29/08. Campo de Morango - 15/08 as 21h. Clipe e música em todas as plataformas”, escreveu a cantora, ao compartilhar as fotos em seus perfis oficiais no Instagram e no Twitter.

Claro, os fãs da artista fizeram questão de exaltar e mostrar toda sua ansiedade para o novo trabalho. “Acho que o álbum vai se passar no interior da Luísa, e nele terá várias versões dela mesma. A de Campo de Morango é aparentemente a mais ousada, segundo esse tweet, e por isso foi a primeira apresentada”, opinou um. “Ela não cansa de ser faraônica, babilônica, mesopotâmica, lacrônica, divônica, bafônica, bafonérica, apoteótica, diaspórica, estratosférica, astronômica”, exclamou um outro. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Luísa Sonza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Quem é o novo affair de Luísa Sonza? Conheça Chico Veiga

Após um clique feito ao lado de Luísa Sonza, a internet começou a ficar curiosa sobre o influenciador digital Chico Veiga, que ganhou fama ao participar de alguns vídeos do streamer e jornalista Casimiro Miguel. A cantora compartilhou uma sequencia de cliques e em um deles um loiro misterioso aparece beijando o pescoço da artista. No caso, era Chico.

Chico Veiga, também chamado de Chico Moedas na internet, tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. O influenciador é amigo de Casimiro Miguel, o Cazé, e ficou conhecido por participar das lives diárias realizadas pelo jornalista, principalmente dos "reacts" que eles fazem às mansões que estão à venda, ou até mesmo de famosos. Inclusive, ele participou da cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada por Casimiro na Cazé TV.