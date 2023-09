Luísa Sonza comemora sucesso musical ao lado de novo namorado: "Últimos românticos"

A cantora Luisa Sonza comemora o sucesso de música em homenagem ao seu novo namorado, Chico Moedas, com novas fotos ao lado do gato; confira!

No último dia 29, a cantora Luísa Sonza lançou seu terceiro álbum de estúdio, Escândalo Íntimo. A nova era foi um sucesso e suas músicas estão dando o que falar entre o público. No entanto, uma faixa do disco ganhou destaque entre os internautas: Chico.

A canção é uma homenagem ao seu novo namorado, o influenciador digital Chico Moedas. O hit é um grande apanhado das coisas favoritas de seu amado, com quem assumiu o seu relacionamento em meados de julho, incluindo sua cidade natal, o Rio de Janeiro.

O sucesso foi tão grande que a décima faixa do álbum alcançou o topo das paradas do streaming de música Spotify nesta quarta-feira, 6. Com o bom desempenho, a cantora foi até seu Instagram para celebrar o marco na carreira e encantou seus seguidores com novas fotos ao lado do namorado.

Na publicação, Luísa exibiu cliques feitos em festival de música em São Paulo, onde ela curtiu um momento mais íntimo com Chico. O casal apareceu abraçadinhos nos registros, além de terem surgido com roupas super estilosas.

Na legenda, a artista deixou um trecho da música em homenagem ao influenciador e celebrou discretamente o primeiro lugar das paradas. "Me pinto pra disfarçar. Rebusco palavras pra te encantar. Reinvento uma moda. Faço bossa nova. Meu futuro no Rio será! #1", escreveu Luísa.

Nos comentários, seus seguidores celebraram o marco e não deixaram de elogiar o casalzão. "Não consigo parar de cantar… se tu me quiseresssss", disse a atriz Marina Ruy Barbosa."Lindosss demais! Não sai da minha cabeça", escreveu a cantora e ex-BBB Gabi Martins. "Meu Deus Luísa, o Brasil inteiro agora também quer ter um Chico", disparou fã.

"Ainda tô procurando meu Chico porque só encontro Penhascos", brincou outro. "Essa é a letra mais linda de todos os tempos!", enalteceu mais um. "Eu só quero ir pro bar da cachaça encontrar um Chico pra chamar de meu", disse admirador ao brincar com a letra da música. "Os últimos românticos", escreveu outro.

O relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas

Em agosto, Luísa Sonza e Chico Moedas participaram juntos do podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Na conversa descontraída, o casal relembrou como se conheceram e começaram a se relacionar. Segundo eles, tudo começou quando a cantora viu o influenciador pela primeira vez no TikTok.

“Eu fiquei completamente apaixonada. Eu simplesmente tinha certeza que a gente ia namorar”, declarou Luísa após afirmar que foi ela quem chamou Chico nas redes sociais primeiro. A cantora que nasceu no Rio Grande do Sul, já havia até pegado o sotaque carioca na entrevista, como pontuaram as apresentadoras.

O início do relacionamento da artista e do influenciador foi intenso e boa parte à distância. “A gente se conheceu, ficamos 20 dias juntos e eu fui viajar”, lembrou a cantora, que passou um tempo em Los Angeles para produzir seu novo álbum. “A gente ficou conversando, só que nesse período de 45 dias, a gente foi tendo uma intimidade de longe, que virou um namoro”, concluiu.

Chico também lembrou em entrevista que o primeiro encontro do casal foi para um show de Caetano Veloso, cantor do qual ele é super fã: “Vi que tinha um carinho da parte dela de saber o que eu gosto, porque sou apaixonado pelo Caetano [Veloso], música popular brasileira”.

Quando Luísa chegou ao Brasil, com o namoro já oficial, Chico foi buscar a amada no aeroporto e o casal deu um beijo romântico em frente à fãs e paparazzis. Pouco tempo depois, o relacionamento também ganhou uma faixa de sucesso no novo álbum da cantora.